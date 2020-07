Hatalmas bukás a magyar mozikban: erre tényleg nincs magyarázat

Siralmas volt a magyar mozik hétvégi forgalma az újranyitást követően: alacsony jegybevétel, kis nézőszám, és a film felhozatal sem nevezhető parádésnak. Összesen 8283 látogatót fogadtak a mozik a becsült adatok szerint június 25-e és 28-a között, a bevétel pedig még a 9 millió forintot sem érte el, ami 2019. azonos időszakának mindössze a 4 százalékát teszi ki.

Múlt héten, csütörtökön kinyitottak a Budapest Film Zrt. mozijai: a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán, a Kino Cafe és a Corvin mozi, mától pedig a Cinema City mozihálózat mozijai is várják a nézőket. Az üzemeltető közlése szerint a nyitás ellenére még a járvány okán életre hívott Budapest Távmozi megszűnésétől sem kell tartani, az hétfő kivételével továbbra is vetít naponta egy előadásban.

A Filmforgalmazók Egyesületének honlapján megtalálható, hogy mennyi volt - többiek között például - az UIP, az InterCom, a Big Bang Media, a Freeman és a Forum filmjeinek bevétele, és hány látogató tekintette meg azokat az adott hétvégén (ezek becsült adatok). A június 25-től 28-ig tartó időszakban összesen 25 filmről érkezett számottevő adat, abból is a TOP10 film adta a bevétel közel 80 százalékát.

A jelenlegi mozinyitásnak meg van az a hátránya, hogy az új filmek premierjét mind elhalasztották a járvány alatt, így most kevés az új néznivaló. Azok közül is, ami újnak számít, sokat láthattak már a nézők online Távmoziban, vagy más online mozis alkalmazásban, vagy streamingen.

<br />

A TOP10-be jellemzően olyan filmek kerültek, amit a mozik bezárása után az embereknek nem volt sok ideje már megnézni, mint az Emma, a Bloodshot, a Mint egy főnök, a Lassie hazatér, vagy a Sonic, a sündisznó. A Bad Boys - Mindörökké rosszfiúk és az Úriemberek pedig a járvány előtt is népszerűek voltak, de valószínűleg az idei akciómozis felhozatalból ezek tűntek a legvonzóbbnak a nézők számára az újranyitás után is.

Már a járvány előtt nagy volt a zuhanás

Érdemes összevetni a bevételi és a látogatószám adatokat az utolsó hétvége adataival, amikor még hivatalosan nyitva tarthattak a mozik: március 12-e és 15-e között 21821 fő látogatta a magyar mozikat és ez 37,6 milliós bevételt jelentett. Tehát nem tódultak tömegek a mozikba attól a hétvégén, hogy a veszélyhelyzetet hivatalosan megszüntették, és a járvány kitörésekor még mindig 2,5-szer annyian látogatták a mozikat. Igaz, március 12-én még csak 16 igazoltan fertőzött koronavírusos beteg volt az országban, ma pedig az aktív fertőzöttek száma 858 fő.

Viszont már ezek a számok sem közelítették meg az év korábbi hétvégéinek számait, márciusban 150 ezer felett, februárban 200 ezer felett volt átlagosan a nézőszám minden hétvégén, január első hétvégéjén pedig még 300 ezer feletti látogatószámot is mértek. A március utolsó hétvégéjének bevétele is töredéke volt az előző hetieknek:

A teljes képhez hozzá tartozik, hogy március 11-én (szerdán) jelentett be a magyar kormány a veszélyhelyzetet, és rendeletet született arról, hogy nem lehet megtartani a 100 főnél nagyobb beltéri illetve az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket. Azonban még maradt egy kiskapu a színházak, mozik, múzeumok számára: maximálni a látogatószámot 99 főben. A Cinema City mozihálózat például ki is használta ezt a kiskaput. Viszont a március 16-án már rendeletben tiltották be a mozik nyitvatartását, amely hétfőn éjjeltől hatályba is lépett, tehát ez a kiskapu is megszűnt.

Illetve bár az artmozik június 25-től voltak hivatalosan nyitva, és a Cinema City hálózat mozijai pedig ma nyitottak, voltak olyan mozik, mint a Sugár vagy a MiMozink hálózat három mozija, amelyek már június 20-án megnyitottak, így a 25. hét végéről is vannak már adatok. Az online felületek által biztosított mozizási lehetőségek ebbe a statisztikába nem számítanak bele.

Egy éve ezt nem is hittük volna

2019-ben a 26. hétvégi adatok egészen másként alakultak természetesen, az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest a visszaesés jelentős. 140 ezerrel több néző fordult meg tavaly a mozikban, és a bevétel is mintegy 210 millió forinttal több volt tavaly, ugyanebben az időszakban:

Valószínűleg a mozik sem ilyen nyitásra számítottak, de azért nem is olyan döbbenetes, hogy kevesen mentek el az első hétvégén. Sokan még most is tartanak a fertőzéstől, mások pedig valószínűleg azért nem mentek el, mert nincs jelenleg olyan film a kínálatban, amiért megérné nekik. Ezen túl annak ellenére, hogy a korlátozásokat feloldották, sok dolgozó továbbra is megállás nélkül dolgozik, mint a járvány előtt vagy alatt, így ideje se lenne moziba menni.

Sok összetevője lehet, hogy miért nem tódultak moziba a nézők múlt hét végén, filmes szakemberek itthon és külföldön is azt várják, hogy majd a blockbusterek fogják megtörni a jeget, és újra járnak majd mozizni az emberek.

Címlapkép: Getty Images