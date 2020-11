Használtautót veszel? El is vehetik, ha ezt nem nézed meg időben

Ha nem ellenőrizzük le, kiderülhet használtan vett kocsinkról, hogy például zálogjog terheli és kártérítés nélkül el is árverezhetik. Ezért érdemes utána nézni a járművek előéletének.

Akár le is foglalhatják és elárverezhetik, méghozzá bármilyen kártérítés nélkül annak a frissen megvásárolt használtautóját, aki nem néz utána, terheli-e azt zálogjog, lízing vagy más biztosítéki célú jog - hivja fel a figyelmet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK). Ezt az általuk működtetett hitelbiztosítéki nyilvántartásban lehet ellenőrizni. Ide elektronikus aláírással lehet nyilatkozatot tenni, amelyet már több mint 650 ezer alkalommal tettek meg.

Az immáron hat éve futó nyilvántartásban szerepel, ha egy ingóságot terhel-e

lízing,

tulajdonjog-fenntartással történő eladás vagy

faktorálás (azaz eladott követelés).

Ilyen lehet például egy részletre vásárolt személyautó is, amellyel kapcsolatban az eladó a vételár kifizetéséig tulajdonjog-fenntartással él. Ezen helyzetekben biztosítékként jegyik be ezt a rendszerbe, melynek során mindkét félnek nyilatkozatot kell tennie, ameddig ez nem történik meg, a vevő nem is kapja meg a megvásárolt vagyontárgyat.

A betekintés ingyenes, alvázszám alapján lehet keresni autót az IDE kattintva elérhető felületen.

