Használtat vennél? 10-ből 9 eladó szokott engedni az árból

Megunt vagy kinőtt felnőtt- és gyerekruhák; régebbi, de még jó állapotban lévő műszaki cikkek; költözés vagy felújítás miatt hirtelen szükségtelenné váló bútorok. Kis odafigyeléssel és tudatossággal mindenki gondoskodhat arról, hogy a lehető legtöbb pénzt "keresse" a feleslegessé vált, így eladásra kínált használt cikkeivel. Online felmérés készült az eladói tudatosságról, amelyből kiderült, hogy az eladók 90 százaléka szokott engedni a vételárból, ráadásul minden ötödik ezért eleve kicsit magasabb árat is ad meg.



Mi az apróhirdetések titka? Jól lőjük be a feleslegessé vált holmijaink árát? Milyen kategóriájú termékek kelnek el a leggyorsabban? A Jófogás a használt cikkek legnagyobb hazai szakértőjeként hogy hasznos gyakorlati tanácsokkal is tudjon segíteni, 2021 márciusában online felmérést készített az eladói tudatosságról.

Alkudozni szabad?

A felmérés tanulságai szerint az eladók 90%-a szokott engedni a vételárból, ráadásul minden ötödik ezért eleve kicsit magasabb árat is ad meg. Vásárlói oldalról amúgy is jellemző az alkudozás: az eladók 47%-ánál gyakran megtörténik, 42%-uknál pedig időnként fordul elő. Viszont csak minden harmadik eladó kalkulálja bele az árba a szállítási költségeket, ami könnyen potenciális vevők elveszítéséhez vezethet.

A Jófogáson 1 nap leforgása alatt több mint 600 adásvétel valósul meg házhozszállítással, vagyis Háztól-Házig szolgáltatással vagy Foxposttal. A házhozszállítási opció kiválasztásával és a szállítási költség kalkulálásával országos szinten sokszorozhatjuk meg az érdeklődők számát.

Az árazás művészete

Az online felmérés eredményei szerint a válaszadók megközelítőleg háromnegyede érezte már, hogy kérhetett volna többet is egy termékért. Az eladók túlnyomórésze mégis azt állítja magáról, hogy tájékozódik és megnézi a piaci árakat is, mielőtt bármit is eladásra kínálna. Azonban közülük is minden másodiknak fordult meg a fejében, hogy mégis alulárazta az adott használt cikket.

Árazásnál a következőt tekinthetjük megszívlelendő ökölszabálynak. Újabb, alig használt terméket az újkori ár 50-70%-áért hirdessünk meg. A közepesen használt termékért az újkori ár 25-35%-át, nagyon használtért pedig körülbelül a 10-15%-át érdemes kérni. Ritkább vagy limitált termékek árazásánál persze előfordulhatnak kivételek

- emelte ki Palocsay Géza, a Jófogást működtető Adevinta Classified Media Hungary Kft. ügyvezetője.

Elég a szövegből?

Az eladók 68%-a szerint nagyon fontos a hirdetés szöveges és fotós része, ezért több részletet is megadnak a feltöltött termékről, ami mindenképpen előnyt jelent a vásárlók szemszögéből, 22%-uk pedig még valami személyes/kreatív tartalommal is színesíti a hirdetését, hogy így is ki tudjon tűnni a tömegből. Főként azok érzik fontosnak a szöveges leírást és a fotókat, akik "Műszaki cikkek, elektronika" és "Otthon, háztartás" kategóriákban adnak el.

Az online piactér szerint a kreatívabb, bőségesebb szöveges tartalom és a megfelelő fotó igenis számít: mivel ebben az esetben jellemzően nem szükséges többkörös egyeztetés, az ilyen hirdetések jellemzően gyorsabban kelnek el. Az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a konkurenciával, ezért is lehet hatékony megoldás a hirdetések kiemelése, előresorolása. A felhasználók 40%-a azonban ennek nem látja hasznát, viszont emiatt sok érdeklődőtől eshetnek el. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy a kiemelt hirdetések akár 20-szor több vásárlóhoz juthatnak el - és ez a felmérés szerint legnépszerűbb, vagyis a műszaki, a háztartási, a divat- és a sportcikkeket tartalmazó termékkategóriákra is hatványozottan igaz.

Címlapkép: Getty Images