Használt bútorok így még nem pörögtek: most mindenki begerjedt ezekre a darabokra

A nagyvállalatok ideális irodáról alkotott képe már évek óta átalakulóban van, a folyamatokat pedig felgyorsították az elmúlt hónapok eseményei. Ezt bizonyítja, hogy a használt irodabútorok piaca is hatalmas mozgásba lendült, aminek a kkv-szektor szereplői is nagy nyertesei lesznek.

"A multinacionális cégek egy ideje már másként képzelik el a jövő irodáját. Egyre nagyobb teret hódít a megosztott munkaállomásos - angolul shared desk - rendszer, ezt pedig nehéz hozzáilleszteni a meglévő bútoraikhoz. Így aztán a minőségben és funkciójukban még kifogástalan eszközöket lecserélik" - világított rá az eladói oldal motivációira Kocsis Csaba, az Intergavel Aukciószervező Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

A térben és időben rugalmasabb munkavégzés lehetőségének biztosítása tehát nem újkeletű törekvés a nagyvállalatoknál, a koronavírus a home office arányának növelésével erre csak ráerősített. A trendek alapján ezeknél a cégeknél az iroda egyre inkább egy "találkozási ponttá" válik, ahol csak a feltétlen személyes jelenlétet igénylő feladatok zajlanak, és a tárgyi környezetet is ennek megfelelően alakítják ki. Ennek szerves részei például a mobil, megosztott asztalok is, és ezen várhatóan a járvány is csak annyiban változtat, hogy a közösen használt tárgyak mellé fertőtlenítőszerek kerülnek ki. A mikro-, kis- és középvállalkozások esetén egyelőre más a helyzet. Az ottani kultúrában még sokkal erősebben jelen van a privát tér iránti igény, a saját munkaállomáshoz való kötődés.

Címlapkép: Getty Images