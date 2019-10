Hamarosan élesednek a gigakedvezmények: akár 50 százalékkal is olcsóbban vásárolhatsz

Az őszi- és téli időszakban, A Black Friday kiemelkedő esemény nem csak az online és hagyományos boltok forgalmát tekintve, de a vásárlók számára is igen fontos időszak. November elején a kis- és középvállalkozásokhoz hasonlóan a piac nagyágyúi is felkészülnek az úgynevezett Black Friday (Fekete Péntek) vásárlási őrületre. Úgy tűnik, nem véletlenül: elképesztő forgalmat könyvelhetnek el az akcióban résztvevő üzletek november végén.

Meglepő lehet, de úgy tűnik, ebben az időszakban sokkal inkább a vásárlók versengenek, és nem a boltok. Az év többi időszakában a boltok igyekeznek elcsábítani a fogyasztókat és jobbnál jobb kedvezményekkel ösztönzik a vásárlásra őket. Novemberben azonban sokkal inkább a kereskedők a “hűség" kerül reflektorfénybe, mely a korábbi vásárlóknak ajánlott elképesztő akciókkal igyezeknek bizonyítani. Az elemzők árgus szemmel figyelik a Black Friday kapcsán kialakult trendeket Magyarországon és világszerte - olvasható a Black Friday Globál oldalán. Eredetileg mindössze egynapos eseményként indult Amerikából, az elmúlt években azonban valódi napokon át tartó, vásárlási maratonná nőtte ki magát.

Számos esetben már csütörtökön megkezdik az akciózást a boltok, amik kitartanak akár a hétvégéig is, sőt: van, hogy egész hónapban kedvezményekkel csábítják a vásárlókat. Nem ritka, hogy a Black Friday hetének már hétfőjén “bemelegítésként" akcióznak az üzletek. Ez már csak azért is fontos lehet, mert a Black Fridayt (Fekete Péntek) a világ minden táján ugyanakkor tartják. Ami a magyar adatokat illeti: a Google Trends szerint november 19 és 25 közti időszakban csütörtökön és pénteken realizáltak a legnagyobb forgalmat a kereskedők - az akció időtartamának kétharmada esik erre a két napra. Az akcióhullám iránti érdeklődés azonban már szerdán megfigyelhető és kitart egészen vasárnapig. Ez a trend nemcsak a magyar piacon, de több országban is megfigyelhető.

Egy 2018-as felmérése szerint a megkérdezett magyarok 90 százaléka tudta, miről szól az esemény, ugyanakkor nem mindenki tudta a pontos dátumot - mindez Black Friday előtti néhány hétben tapasztalható kulcsszóra keresés megnövekedési trendjét támasztja alá.

A Black Friday Global (2018) Magyarországra vonatkozó adatai szerint az eladások 1377 százalékkal ugrottak meg az említett időszakban, egy átlagos forgalommal bíró naphoz képest. Ez az elképesztően kiugró eredmény azonban nem egyedi: Szingapúrban például 511 százalékos, Angliában 1708 százalékos, Németországban pedig 2418 százalékos elérési növekedést mértek.

Míg Amerikában Black Friday napján a dolgozók szabadnapot kapnak, a többi országban a munkáltatók nem ilyen nagylelkűek. Talán éppen ezért, az online keresések és vásárlások leginkább a reggeli és a délutáni, esti órákban történik. Magyarországon ez a trend azonban másképp alakult: a legintenzívebb online vásárlási időszak reggel 8 és este 10 közé esett. Törökországban, Finnországban, Görögországban, Szingapúrban és Hong Kongban úgy tűnik, a fogyasztók komolyan felkészültek a rohamra: az akció napján éjfél környékén realizálták a legtöbb vásárlást.

Az akciók mértéke és a vásárlói elvárások

Az elmúlt pár év adatai szerint az átlagos kedvezmény mértéke valamivel csökkent: a korábbi (2017) 55 százalékról 53 százalékra (2018). Érdekesség, hogy ezek a számok megegyeznek a magyar vásárlói várakozásokkal: a magyar fogyasztók is körülbelül 55 százalékos kedvezményre számítanak.

Fehéroroszország, Görögország, és Peru vásárlói ennél valamivel magasabb, 62 százalékos leárazásra számítanak. A helyi kereskedők azonban sajnos nem tudnak ilyen mértékű leárazást biztosítani, mindössze 8-10 százalékpontos engedményt tudnak adni. Ezzel szemben Ukrajnában, a Fülöp-szigeteken és a Dél-afrikai Köztársaságban a boltok a várakozásokat jócskán meghaladó akciókra készülnek.

A magyarok által leginkább kedvelt termékek

A felmérés szerint azok a magyar vásárlók, akik részt kívánnak venni a Black Friday akcióhullámban, 72 százaléka már pontosan tudja, mire kíván lecsapni és azt is, hogy hány terméket kíván vásárolni (átlagosan 4 darabot). Az elmúlt évek adatai szerint a ruhaneműk, elektronikai felszerelések, cipők és kozmetikai termékek a legnépszerűbb termékkategóriák. A ruházati világmárkák ugyan minden országban hódítanak Black Friday idején, néhány országban (Brazília, Svájc, India, Malajzia és Románia) azonban az elektronikai kütyük vezetik a népszerűségi listát.

Pénz beszél

A magyar vásárlók mind online, mind offline vadásznak a legjobb árakra. Azok, akik több boltot is árgus szemmel figyelnek, 57 000 forintot (körülbelül 170 eurót) szánnak a mostani rohamra. Ez az összeg néhány országban kevesebb: Fehéroroszországban 130 euró, Törökországban 71, Horvátországban 135. A várható rekorderek - költés tekintetében - az amerikaiak lesznek (429 euró), őket követi Kanada (381 euró), Anglia (351 euró), Írország (300 euró) és az Egyesül Aram Emírségek (257 euró).