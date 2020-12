Gyökeres változás a magyar boltokban: nincs mese, januártól ez is kötelező

A bankkártya-tulajdonosok több mint felével előfordult már, hogy el kellett állniuk a vásárlástól, mert nem tudták a kívánt fizetési eszközt használni a számla kiegyenlítéshez. 42 százalékukat bosszantja is, hogy sok helyen nem lehet kártyával fizetni. 2021. január 1-től azonban minden online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak biztosítania kell az elektronikus fizetés lehetőségét vásárlói részére.

A karácsonyi vásárlás sokak számára stresszes időszak, amit tovább tetézhetett, ha vásárláskor azzal szembesültek a kasszánál, hogy elektronikus fizetési lehetőségek hiányában nem tudják hazavinni a kiválasztott terméket. A bankkártyával rendelkezők 56 százalékával előfordult már, hogy azért állt el a vásárlás szándékától, mert nem volt lehetősége kártyával fizetni - derül ki, egy az OTP Bank megbízásából végzett friss kutatásából. A leggyakrabban a fiatalokkal, valamint a Budapesten és megyeszékhelyen élőkkel esett meg, hogy meg kellett szakítaniuk vásárlásukat, mert nem tudtak a kívánt módon fizetni.

Míg a bankkártya-tulajdonosok 42 százalékát bosszantja, hogy több helyen nem lehet bankkártyával fizetni, addig 37 százalékukat - akik többnyire szintén bankkártyával fizetnek, ha van erre lehetőségük - nem zavarja, ha mégis készpénzt kell használniuk. Leginkább a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a nagyvárosban élők elégedetlenek, ha nem fizethetnek bankkártyával. Azt, hogy csak készpénzzel fizethetnek, a megkérdezettek a legtöbbször kiskereskedőknél, kisebb szolgáltatóknál, vagy piaci és egyéb árusoknál tapasztalták meg.

Még célszerű többféle fizetőeszközt is magunkkal vinnünk a vásárláshoz, azonban erre várhatóan már nem sokáig lesz szükség. 2021. január 1-től minden online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak biztosítania kell az elektronikus fizetés lehetőségét vásárlói részére. Tehát hamarosan már egy péksütemény is kifizethető bárhol egy bankkártyával. Az OTP Csoport több megoldással is segít az eddig csak készpénzt elfogadó kereskedőknek és szolgáltatóknak, hogy megfelelhessenek a törvényi kötelezettségnek

- nyilatkozta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártya Elfogadói és Fejlesztési Főosztályának vezetője. A 30 millió forint feletti árbevétellel rendelkező vállalkozásoknak az OTP Csoport a POS-terminál igénylését javasolja. Ezekkel a terminálokkal bármely üzlet képessé válik a világon bármely bank által az ügyfeleik részére biztosított Mastercard, Maestro, VISA, VISA Electron, Vpay, American Express, JCB, UnionPay és OTP-emblémával ellátott bankkártyák, valamint árbevételtől függetlenül az egészségpénztári-, cafeteria- és SZÉP kártyák elfogadására.

Az alacsonyabb forgalmú, 30 millió forintos éves árbevétel alatti vállalkozások számára pedig az OTP Csoport a SimpleBusiness mobilalkalmazás használatát javasolja. A kereskedők által letölthető telefonos alkalmazással többféle elektronikus fizetési lehetőség kínálható fel a vásárlók számára, mivel az applikáció lehetővé teszi a bankkártyás, illetve az azonnali fizetés lehetőségét is. Minden érintett kereskedőnek érdemes alaposan tájékozódnia a piacon elérhető megoldásokról, hogy a számára legmegfelelőbb konstrukciót választhassa.

Címlapkép: Getty Images