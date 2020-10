Giganyeremény várja a szerencsevadászokat: ezen a hétvégén minden eldől

Immár 11 hete nem volt telitalálatos szelvény a Szerencsejáték Zrt. legismertebb lottójátékán, az Ötöslottón. Abban az esetben, ha ezen a hétvégén egy szerencsés játékos helyesen tippeli meg a szombati sorsoláson kihúzott számokat közel 2,5 milliárd forintos főnyereménnyel gazdagodik.



Mozgalmas év van a hazai lottózás legemblematikusabb játéka mögött, hiszen kizárólag az idei évben már 4 alkalommal született telitalálatos szelvény, amely összértéke meghaladja a 9 milliárd forintot. Amiről azonban kevesebb szó esik, hogy nem csak a hibátlanul megtippelt 5 nyerőszámmal lehet szemmel láthatóan is magas összeget nyerni.

2020. január elsejétől október első hetéig ugyanis összesen már 860-an lettek milliomosok az Ötöslottón elért négy találatuknak köszönhetően: 21-en nyertek négymillió, 82-en hárommillió, 393-an kétmillió és 364-en egymillió forintot meghaladó összeget.

Érdemes tehát ezen a héten is feladni a kedvenc nyerőszámokat, majd követni a Duna TV szombati lottóshowját, ahol élőben először zenél majd a 2018-ban Az év felfedezettjeként Petőfi Zenei Díjat nyert Follow the Flow együttes. A zenekar egy igazi különlegességgel is készül, hiszen a "Nem tudhatom" című dalukhoz Sub Bass Monster rapper is csatlakozik.

