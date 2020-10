Giganyeremény vár a magyarokra: ennyit kaszálhatsz hétvégén az Ötöslottón

Tovább emelkedett az Ötöslottó várható főnyereménye, hiszen 12 hét halmozódás után most 2,48 milliárd forint a jackpot összege. Ráadásul az október 12-25. közötti időszakban játszók különsorsoláson is részt vehetnek.

Az Ötöslottó korábbi sorsolásait vizsgálva kiderül, hogy ugyan az októberi hónap ritkán hoz szerencsét - hiszen legutóbb közel 5 éve, 2015-ben volt telitalálat az év ezen időszakában - viszont a játék történetének 13. legnagyobb nyereménye (2,189 milliárd forint) éppen ehhez a hónaphoz kapcsolódik, amely minden bizonnyal örökre emlékezetes marad a szerencsés nyertes számára.

Az e heti közel 2,5 milliárd forintos várható főnyeremény mellett azonban további fontos információ, hogy az október 12-25. közötti Ötöslottó különsorsolásos akcióban is részt vehetnek a játékosok. A heti nyeremények sorsolásán való részvételhez nem kell mást tenni, mint egy szelvényen minimum 1800 forint értékben játszani bármely játékmódban (értékesítőhelyen, interneten, SMS-ben/Okoslottó mobilalkalmazással vagy ATM-en), regisztrálni az akcióba a Szerencsejáték Zrt. honlapján belül az akció aloldalán, majd belépést követően feltölteni az akció feltételeinek megfelelő Ötöslottó játék egyedi azonosító számát.

Az extra nyeremény, a vadonatúj Audi A5 Sportback autó akció végi sorsolásán való részvételhez egy szelvényen legalább 3000 forint értékű Ötöslottó játékot kell játszani és annak azonosító számát feltölteni. (Az akció részletei megtalálhatók a Szerencsejáték Zrt. honlapján.)

A SzerencseSzombat e heti házigazdái ezúttal a látássérültek október 15-i nemzetközi napjáról és a fehér bot nemzetközi világnapjáról beszélgetnek Agárdi Szilvia látássérült énekessel, aki már-már divatkiegészítőként használja fehér botját, hogy megszabadítsa stigmájától a mindennapi kellékét.

Az előadónő mellett a műsor sztárvendége Veréb Tamás színész-énekes lesz, aki 2016-ban a Sztárban sztár című műsor 4. évadának nyerteseként vált országosan ismertté. Nevéhez olyan közönségkedvenc dalok fűződnek, mint a 2017-es úszó-világbajnokság hivatalos dala, a We Are The Water, az Éjszakai járat vagy a Pillangóhatás.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images