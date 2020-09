Gasztromesék: íme a legfinomabb székelykáposzta receptje

Vannak olyan egytálételek, amiket, ha megemlítünk, összefut a nyál a szánkban. Ilyen az egyik legismertebb szüreti ételünk, a székelykáposzta is - írja a HelloVidék Gasztromesék rovata.

Indul a szüret a legtöbb hazai borvidéken, így előkerülnek a legismeretebb egytálételeink receptjei, illetve a bográcsok is. Az egyik ilyen a "székely gulyás",melynek története már annyi csavart vett az idők során, hogy nehéz megítélni, hogyan született, és hogyan kapta a nevét.

Többek minden erejükkel tagadják Petőfi és Székely József történetet, miszerint a költő és a főlevéltáros együtt ebédelt egy vendéglőben (aminek a neve szintén vitatott, Arany sas, Gránátos vagy Zenélő lehetett), és a maradék káposztafőzeléket a maradék pörkölttel összeöntette Székely József, majd ezt ették meg Petőfivel. Így nevezte el barátjáról Petőfi székelygulyásnak az ételt.

Több ellentmondás és valótlanság bizonyosodott azonban be ezzel kapcsolatban, és egyre bizonyosabb, hogy az erdélyi székelyeknek is köze van a névhez. Ugyanis Petőfi Sándor és Székely József 1846-ban esett vacsorája előtt is székelyek káposztájaként említette már több szakácskönyv is a káposzta savanyítását, főzését, szalonnán való pirítását. Egy dolog azonban bizonyos, hogy az őrölt pirospaprika ezekben még nem volt benne, csak ezután került a rántásba Budapesten.

