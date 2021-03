Fontos változás élesedett: magánemberként csak így vehetsz most új autót

A totális bezárás helyett a mostani korlátozások alatt a céges ügyfeleket fogadhatják az autószalonok, ami sokaknak az életbenmaradást jelenti. Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a mostani koncepcióról már 2020. tavaszán megállapodtak a kormányzattal, csak azért nem vezették be, mert végül már ki lehetett nyitni az országot. A szakember kiemelte: az utóbbi egy évben hatalmasat lépett előre a hazai autókereskedelem, így a magánszemélyek a korlátozások alatt online intézhetik az autóvásárlást.

Most sokkalta könnyebb helyzetben vannak a hazai márkakereskedések, mint az egy évvel ezelőtti záráskor: hiszen a tavalyi szigorító intézkedések nyomán minden autószalonnak be kellett zárnia - ennek meg is lett az eredménye, 2020. tavaszán gyakorlatilag földbe állt a magyar autópiac. Most azonban a március 22-ig érvényben lévő korlátozó rendelet értelmében jogi személyeket kiszolgálhatnak az autókereskedésekben - a szervizek pedig magánszemélyeket is fogadhatnak.

Tavaly tavasszal csak a szervizek maradhattak nyitva, de már majdnem megállapodtunk a kormányzattal, hogy ahogyan most is, a céges vásárlókat ki lehessen szolálni a szalonokban - csak közben úgy alakult a helyzet, hogy teljesen kinyithatták az országot. Tehát ez a jelenlegi koncepció már ki volt dolgozva 2020. tavaszán is, megvolt a konszenzus

- ismertette a Pénzcentrum megkeresésére Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke.

Mint mondta, a tavalyi egyeztetéseken azzal érvelt a szervezet, hogy "az autószalon nem egy barkácsáruház, vagy bevásárlóközpont, ahol egyszerre sok ember gyűlne össze", a kereskedésekben meg lehet oldani, hogy térben és időben is elválasszák egymástól az ügyfeleket.

2020-ban megmutattuk, hogy mind a munkatársak, mind az ügyfelek érdekében nagyon komolyan vesszük az egészségügyi protokollt. Mára a legtöbb cégnél ózon generátorokkal is fertőtlenítenek például. Hála az égnek a mostani lezárások alatt már tudunk dolgozni, de természetesen nagyon szigorú szabályok mellett.

Arra a kérdésünkre, hogy a mostani intézkedések miért tesznek különbséget aközött, hogy valaki cégvezetőként, vagy egyszerű magánszemélyként térne be egy szalonba vásárolni, Gablini Gábor azt mondta, a tárgyalásokon ebbe nem ment bele a szervezet.

Ez nem a mi döntésünk volt, örültünk, hogy legalább a céges ügyfeleket beengedhetjük. Nem kezdtünk el vitatkozni, hogy a magánszemélyek miért nem jöhetnek. Tudomásul vettük, és ehhez próbálunk alkalmazkodni.

<br />

Ugyanakkor már azzal rengeteg cég menekülhet meg a nehéz helyzettől, hogy nem kellett teljesen bezárni a szalonokat. Az elnök emlékeztetett, hogy döntő részben cégek vásárolnak autókat Magyarországon, így már ez is elegendő lehet a kereskedések túléléséhez, a működési költségek jelentős részét ki tudják termelni.

Azt se felejtsük el, hogy a nagyértékű termékek okán elég komoly adóbevételeket generál az ágazat a költségvetésnek. Így ebből a szempontból is fontos, hogy a szalonok, ha részlegesen is, de nyitva maradhassanak

- tette hozzá.

Magánemberként így vehetsz most autót

Fontos, hogy a mostani, március 22-ig érvényben lévő szigorítás értelmében a magánszemélyek csak a szalonokba nem mehetnek be, az interneten ők is tudnak autót vásárolni. A GÉMOSZ elnöke ennek kapcsán kifejtette:

az autókereskedelem az elmúlt egy évben Magyarországon is óriásit lépett előre. Tavaly a kereskedők megtanulták az online értékesítés metódusait, ez a gyakorlat most is működik. Aki most magánszemélyként autót szeretne venni, az elektronikus úton teheti ezt meg, a cégek mindenben segítenek. Működik a hozom-viszem szolgáltatás is, így akár házhoz is tudják szállítani a járművet, de a kereskedéseknél is megoldható az átvétel.

A mostani helyzet abból a szempontból is jobb, mint 2020-ban volt, hogy az autógyárak teljes gőzzel működnek, így a szállítások sem akadoznak. Gablini Gábor szerint egyedül az elektronikai alkatrészek, chipek átmeneti, hullámszerű hiánya okoz gondot néhány modell esetében, de ezek ideiglenes csúszások.

Egyébként nem csak az autóipart sújtja a globális alkatrészhiány: a jelenségről ebben a cikkben írtunk bővebben!

Címlapkép: Getty Images