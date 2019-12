Fontos változás a Vodafone-nál: ezentúl csak ilyen SIM kártyád lehet majd

Ha lecserélnéd az elektronikai eszközeidet, gondold meg, hogyan döntesz. Ha épp nem találsz 0 százalékos THM-mel elérhető áruhitelt, akkor nem biztos, hogy érdemes így vásárolnod: az áruhitelek THM-e akár 40 százalék is lehet ugyanis. Ezzel szemben a személyi hitelek között találhatsz már bőven egyszámjegyűt. A magas hitelösszegtől sem kell félned: a felesleges összeget egyszerűen törleszd elő, így akár tízezer forintokat is spórolhatsz a hiteleden. Ne feledd, az áruhitel is hitel!