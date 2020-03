Fontos változás a magyar banknál: minden ügyfelet érint, aki kártyával fizet

A GRÁNIT Bank bankkártyái már megfelelnek a Magyar Kormány 03.25-én hatályba lépett rendeletében előírtaknak, azaz a bankkártyákkal végrehajtott tranzakcióknál 15 ezer forintig nem kell beütni a PIN-kódot. Egyes kereskedelmi láncok üzleteiben már az elmúlt hétvégén is lehetett így vásárolni GRÁNIT bankkártya használatával - közölte a bank.

A GRÁNIT Bank a kártyaelfogadásban együttműködő üzleti partnereivel, köztük a Mastercard-dal a kormányrendelet hatályba lépését követően haladéktalanul megkezdte az egyeztetést, hogy mielőbb növelje ügyfelei számára az érintéses fizetések (a bankkártyás, valamint az Android eszközökön használható GRÁNIT Pay érintéses mobilfizetés) egészségügyi biztonságát. "A GRÁNIT Bank ügyfeleinek közel 90 százaléka rendszeresen használja bankkártyáját, ami mintegy 5 százalékponttal haladja meg a piaci átlagot, éppen ezért a Bank számára kiemelten fontos volt, hogy a jelenlegi helyzetben mielőbb még higiénikusabbá tegye az egyérintéses kártyahasználatot" - mondta Siklós Jenő vezérigazgató-helyettes.

Ahhoz, hogy a GRÁNIT Bank által kibocsájtott kártyákkal a megemelt limit erejéig PIN kód megadása nélkül lehessen fizetni, szükség van arra, hogy minden kereskedelmi egységben a pos terminálokon is megtörténjen az átállítás. Egyes kereskedelmi láncok üzleteiben már az elmúlt hétvégén is lehetett így vásárolni GRÁNIT bankkártya használatával, információink szerint néhány napon belül azonban az átállítás várhatóan a legtöbb magyarországi kereskedelmi elfogadóhelyen megtörténik.

A GRÁNIT Banknál 2019 július eleje óta elérhető Apple Pay érintéses mobilfizetéssel ugyanakkor már jelenleg is PIN-kód megadása nélkül tudnak vásárolni a POS terminálok túlnyomó részénél a Bank ügyfelei, amennyiben az iOS eszközön be vannak állítva a biometrikus azonosítók az Apple Payes tranzakciókhoz is.

