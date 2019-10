Fontos változás a boltok nyitvatartásában: ezt minden vásárlónak tudnia kell

Mivel idén az október 23-i nemzeti ünnep szerdára esik, így számítani kell arra, hogy a boltok is az ünnepi nyitva tartással várják a vásárlókat, vagy éppen zárva tartanak. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, hogy mire számíthatunk a nagy boltláncok esetében. A legtöbb bolt a mai napon, kedden és csütörtökön is a szokásos rend szerint tart nyitva.

Az ALDI üzletei október 23-án, holnap zárva tartanak, ahogy a Lidl és a Tesco hipermarketek, szupermarketek és az expressz boltok is. A SPAR és INTERSPAR üzletek szintén zárva lesznek az ünnepnapon, ahogy az Auchan is. Mivel ma a megszokott keddi nyitvatartásuk szerint zárnak a boltok, érdemes még most végiggolni, mi hiányzik a kamrából, hűtőből, és gyorsan beszerezni, mert legközelebb csak csütörtökön lesz rá lehetőség.

Ha mégis kimaradt valami fontos, esetleg még az alábbi helyeken meg lehet próbálni beszerezni azt: benzinkutakon, ügyeletes gyógyszertárakban, nonstop boltokban, trafikokban.