Fontos bejelentést tett a Telekom, Telenor, Vodafone: így változnak a tarifacsomagok

Visszavonásig fenntartják a magyarországi mobilszolgáltatók az adatforgalmi kedvezményeket a távoktatás támogatásához, egyes meghatározott oldalak látogatása nem csökkenti az előfizetők adatkeretét - közölték a szolgáltatók.

A Telenor Magyarország arról tájékoztatott, hogy a március 1-jéig meghosszabított járványügyi korlátozások idejére marad a főbb oktatási oldalak díjmentes elérése. Ezt az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) egyeztetve a Telenor hálózatán tavaly november 27-től tették elérhetővé a koronavírus-járvány miatti vészhelyzeti intézkedések idejére.

Mint írták, a kormány csütörtökön jelentette be, hogy március 1-jéig meghosszabbítja a járványügyi védelmi intézkedéseket, amivel összhangban a Telenor is a tervezettnél tovább biztosítja a bevezetett szolgáltatási kedvezményt. A Telenor hálózatán kis- és nagyképernyős mobilnet-hozzáféréssel forgalmi díj nélkül elérhető oldalak listája a mobiltársaság digitális oktatási programja, a HiperSuli weboldalán érhető el.

Kitértek arra is, hogy továbbra is zajlik a szolgáltató által január 19-én meghirdetett "Digitális ugródeszka" pályázat, amelyben akár 2 millió forint értékű, a digitális oktatást segítő tablet-, valamint notebookcsomaghoz juthatnak hátrányos helyzetű települések felső tagozattal rendelkező alapfokú oktatási intézményei. A 10 millió forintos keretből elnyerhető technikai eszközök mellett a nyertes intézmények ingyenes, 30 órás akkreditált HiperSuli Digitális Módszertani Képzést is kapnak. A pályázat jelentkezési határideje február 16. További részletek ITT!

A Magyar Telekom közölte: a távoktatás és a minőségi időtöltés érdekében a mobilinternet szolgáltatást használó havidíjas és Domino, továbbá meghatározott üzleti előfizetések esetén, 2020. november 20-tól - visszavonásig, a mobilinternet szolgáltatás használatakor egyes meghatározott oldalak látogatása nem csökkenti a díjcsomagokban foglalt adatmennyiséget. Részletes információ az elérhető oldalak listájával ezen az oldalon található.

A Vodafone is meghosszabbítja a digitális oktatást támogató kedvezményeket. Közölték: tavaly márciusban, a pandémia első hullámának küszöbén a Vodafone Magyarország folyamatosan vezette be azokat a kedvezményeket, intézkedéseket, melyekkel a lakosságot - ezen belül is a pedagógusokat és a családokat - segítették a rendkívüli helyzetben.

A digitális oktatás támogatása érdekében adathasználat nélkül tették elérhetővé az ügyfelek számára a legfontosabb oktatási forrásokat tartalmazó weboldalakat, applikációkat, illetve a Vodafone Magyarország Alapítvány Vodafone Apptár nevű androidos applikációját. Ezáltal több ezer diák és pedagógus juthatott - és juthat jelenleg is - minőségi digitális oktatási tartalmakhoz - írták.

