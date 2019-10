Filléres menü a hónap végére: itt vásárolj be hozzá bravúrosan olcsón

Pont a hónap végén kapjuk a nyakunkba még egy hosszú hétvégét is. Sokaknál kimerülőben a kassza, a fizetés pedig jobb esetben csak jövő héten érkezik. Három napig azért valamit enni kell, ezért most a Pénzcentrum népszerű receptoldalak segítségével összeszededd takarékos recepteket, és megnézte, hol érdemes megvenni hozzá az alapanyagokat akciós áron.

Kifejezetten rosszul jön pont a fizetés előtt egy hosszú hétvége, amikor az egész család otthon van, és reggelivel, ebéddel és vacsorával is el kell látni őket. Olcsón főzni azonban nem akkora kihívás, mit elsőre gondolnánk, főleg, ha vannak otthon olyan egyszerű alapanyagok, mint például olaj, liszt és tojás.

Nyilván a vasárnapi ebéd legdrágább része a hús, így ezen a hétvégén mindenki vegyen búcsút a rántotthústól és a marhapörkölttől, aki spórolni szeretne. Helyette rengetegféle gyors, egészséges és finom étel hozható össze meglepőn kevés pénzből. A receptoldalakból és az akciós újságokból szemezgettünk az olcsó hozzávalók után!

Sajtos, tejfölös (kechupos) lángos

A gyerekek biztosan imádni fogják, a szülők pedig a Balatonparton érezhetik magunkat nem csak a látvány, de a sütés utáni zsírszag miatt is. A lángosban az a jó, hogy reggelire, ebédre vagy akár vacsorára is elkészíthetjük és gyakorlatilag alig kell hozzá alapanyag. A tetejére pedig azt teszünk, amit csak akarunk (vagy ami még akad otthon). Fél kiló liszt kell hozzá, egy fél kocka élesztő, langyos víz, egy csepp cukor, só és persze olaj a sütéshez (Az Auchanban mos 799 forintba kerül 2 liter olaj). A tetejére lejjobb (és legegészségesebb) a fokhagyma, de ha valaki tejföllel és sajttal enné, azt is megoldható : a SPAR-ban most egy doboz tejfölt (330g) 219 forintért vásárolhatunk meg, az trappista sajt kilója pedig 1299 forintba kerül: így 15 dkg-ot 180 forintért kapunk meg. De ketchuppal, majonézzel is jó - az meg jellemzően van otthon még a hónap végén is.

Leves: bármiből

A levesben az a jó, hogy meleg, laktató, olcsó és takarékos: minden zöldséget bele lehet dobálni, amit a hűtő aljában, vagy a fagyasztó alsó bugyraiban találunk. Az alap természetesen a hagyma (az Intersparban most 179 forint egy kiló) és a krumpli (a Lidl-ben 5 kg csak 795 forint), de ezek mellé szó szerint minden elfér: még virsli (tessék: itt a hús! A Tescoban ezen a héten 20 százalékkal olcsóbb minden Pick Pickolino virsli) vagy maradék szárazkolbász is mehet bele.

Gombapörkölt

Ha mégsem tudunk lemondani hétvégén a pörköltélményről, akkor készítsünk a családnak gombapörköltet: az Aldiban 300 gramm csak 349 forintba kerül. Hozzá biztos van otthon maradék száraztészta (nem baj, ha többféle), de még olcsóbb, ha mi magunk készítjük el hozzá a nokedlit: egy tojásból, lisztből és egy csipet sóból.

Bármilyenes tészta

Ha már a tésztát megemlítettük: szintén remek hónap végi fogás, az Intersparban most 599 forintért kapható fél kiló teljes kiőrlésű durum száraztészta, ami még egészséges is. A gyerekek imádni fogják mákkal, lekvárra, kakaóval a csupasz tésztát, a felnőttek pedig valami tejszínes (a fent említett, olcsóbb tejfölös), zöldséges szósszal, például parajjal, brokkolival, kukoricával, vagy a már fent említett jóáron beszerezhető gombával. De egy kis többletmunkával csőben sült tészta is készülhet belőle: az eljárás ugyanaz, csak miután kész, tűzálló tálba tesszük, akciós sajtot szórunk rá és bedobjuk a sütőbe 14-20 percre.

Krumplis lepény kaporral

Főzzünk meg egy kiló krumplit apróra vágva sós vízben (az Auchanban 168 forint egy kiló burgonya, ha 5 kilósat veszünk), ha kész, szűrjük le, és készítsünk belőle krumplipürét egy kanál vajjal (279 forint az Auchanban) vagy margarinnal és tejjel (a Tescóban 179 forint egy liter 2,8%-os), majd tegyünk bele kaprot ízlés szerint - a szárított is megfelelő. Ehhez a masszához adjunk hozzá lisztet, tejben felfuttatott élesztőt, sót, majd kelesszük meg és süssük meg egy kerek pizzasütőben 20-30 perc alatt - a receptet a Mindmegette.hu-n találtuk.

Almás pite

Persze nem igazi a vasárnapi ebéd desszert nélkül, legolcsóbban akkor jövünk ki, ha mi sütjük meg az édességet: például az Interparban most leárazott, 10 féle almából. A tésztához csak fél kiló liszt, fél csomag sütőpor, 10 dkg vaj vagy margarin, egy tojás 10 dkg cukor és egy pohár tejföl kell, a töltelékhez pedig reszelt alma, fahéj és cukor.