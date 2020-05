Filléres kedvenceiktől búcsúzhatnak a magyar vásárlók: 2021-től ezeket ne keresd a boltokban

Január elsejétől betiltaná Magyarországon az egyszer használatos műanyag italpoharak, valamint a könnyű és nagyon könnyű, ezen belül a biológiailag lebomló műanyagból készült hordtasakok forgalomba hozatalát az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az Országgyűlésnek szerdán benyújtott törvénytervezet szerint - közölte Boros Anita szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.

A szaktárca építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára emlékeztetett: a korábban elfogadott klíma- és természetvédelmi akcióterv már tartalmazta egyes egyszer használatos műanyageszközök forgalomba hozatalának betiltását. A most beterjesztett javaslat szerint a magyar kormány január elsejétől, az uniós előírásnál korábban vezetné be az egyszer használatos műanyageszközök (például fültisztító pálcika, szívószál, műanyag tányér és evőeszközök), továbbá az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatalát. Emellett az EU-nál szigorúbb szabályokat vezethetnek be, hiszen

a könnyű és nagyon könnyű műanyag hordtasakok és az expandált polisztirolból készülteken túli egyéb egyszer használatos műanyag italtárolók forgalomba hozatalát is betiltják 2021. január 1-től.

A betiltott termékek gyártóinak alternatív termékek gyártását javasolják, amihez innovatív megoldásokra is szükség van - mondta az államtitkár, megjegyezve: 2020-tól évente 5 milliárd forintot biztosítana a kormány a tiltással érintett termékeket gyártó cégek technológiaváltására, a helyettesítő termékek gyártóinak kapacitásbővítésére, új gyártósorok beszerzésére.

Boros Anita kifejtette, hogy az uniós szintű szabályok Európa tengereiben és tengerpartjain tíz leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyag termék forgalomba hozatalára, valamint a tengerben elvesztett vagy szándékosan otthagyott halászeszközökre terjednek ki. A tengerparti, óceáni hulladék 85 százaléka műanyag, ezek az egyszer használatos termékek együtt az összes tengeri hulladék 70 százalékát teszik ki.

Emellett számos egyéb műanyagtermék vonatkozásában kell bevezetni korlátozó intézkedéseket a tagállamoknak, így például csökkenteniük kell majd a műanyagból készült élelmiszertároló edények és poharak használatát. A gyártók hozzá fognak járulni a hulladékgazdálkodás és -eltávolítás, valamint az egyszer használatos műanyag termékekkel kapcsolatos ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő intézkedések költségeihez - tette hozzá.

A tagállamoknak 2025-re kell gondoskodniuk arról, hogy az egyszer használatos műanyag flakonok 90 százalékát begyűjtsék, például visszaváltási rendszerek révén. Bizonyos termékeket világos és szabványos címkével kell ellátni, amely ismerteti, hogyan kell ártalmatlanítani a terméket, illetve, hogy annak milyen káros hatása van a környezetre, mennyi műanyagot tartalmaz - sorolta az államtitkár az előírásokat.

