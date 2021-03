Felvágott házilag? Ilyen árak mellett simán megéri: itt a recept!

A felvágottak, virslik, pástétomok rémtörténeteit mindenki ismeri, de lássuk be, szeretjük őket még ennek ellenére is. Szeretjük, de már csak a jobbik fajtát és abban is egyre kevésbé bízunk. Az elmúlt századokhoz képest egy kissé megváltozott a korábban prémium termékekként kezelt felvágottak, kolbászok minősége, és ahogy a párizsi ma már nem 70% elsőrendű marhahúst, 20% disznóhúst és 10% szalonnát tartalmaz, úgy András kedvence, a főtt tarja is gyanúsan összemegy főzés során, nem beszélve arról, mennyire besózzák. Ezért is érdemes házilag készíteni a felvágottat, az árakról nem is szólva.

A HelloVidék most a legjobb házi felvágott receptet hozta el tarjából. A tarja három fontos fázison ment keresztül: abálás, pirítás és meleg füstölés. Ha bárki azt hinné, ez több órás munka, bonyolult technikákkal, az téved. Ráadásul az íze is sokkal jobb, mint a bolti felvágottaké: a végeredmény egy enyhén fűszeres, zsenge sülthús szépen egyben, szeletelhetően, finom füstös ízben. Az eltarthatósága pedig 5-6 nap hűtőben (5-7 fokon).

Hozzávalók:

Abáláshoz

500 g friss sertés tarja egészben

2 szál sárgarépa

1 fej vöröshagyma

12 szem feketebors

1 db karalábé

kis darab zeller

kis csokor petrezselyem

1 púpozott kiskanál só

Körbesütéshez

pác: 1 kk őrölt pirospaprika

2 ek ketchup

1 ek sülthús fűszerkeverék

1 gerezd fokhagyma szeletelve

2 ek olaj

Füstöléshez

5 ek száraz rizs

1 ek fekete teafű

1 kk barnacukor

Eszközök: wok, alufólia, rács, fedő

A teljes recept a HelloVidék oldalán olvasható.



Címlapkép: Getty Images