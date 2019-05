Ezzel fizetne a magyarok kétharmada bankkártya helyett

A Mastercard most publikált adatai szerint a magyarok több mint kétharmada mobiltelefonját használná bankkártya helyett, a válaszadók negyede pedig okosóráját is szívesen használná erre a célra. A fizetéstechnológiai cég szerint a mobiltárcák növekvő száma és az egyre nagyobb szabadságot biztosító pénzügyi szolgáltatások rövid időn belül jelentősen megváltoztathatják pénzügyi szokásainkat.

A mobilfizetés terén a magyar Mastercard kártyabirtokosok egyre több szolgáltató terméke közül választhatnak, hiszen a 6 magyar banki mobilalkalmazás mellett már a régóta várt Apple Pay is elérhetővé vált Magyarországon. A bejelentés azért is jelentős, mert így már nem csak az Android rendszerrel futó mobilokkal, de az iOS-alapú készülékekkel is fizethetünk a boltokban egyetlen érintéssel.

A Mastercard adatai szerint a magyarok 88 százaléka Androidot, 13 százaléka pedig iOS-t használ.

Fontos tudni, hogy a fizetési folyamat a mobilunkkal pont úgy történik, mintha bankkártyánkat érintenénk az arra alkalmas terminálokhoz. Az MNB adatai alapján Magyarországon ma már a terminálok 86 százaléka alkalmas egyérintéses fizetésre, így gyakorlatilag szinte bárhol használhatjuk bankkártyánk helyett mobiltelefonunkat.

Valamennyi itthon is elérhető mobiltárca mögött a Mastercard technológiáját találjuk, mellyel úgy költöztethetjük bankkártyánkat a mobilunkba, hogy nem kell attól tartanunk, hogy a fizikai kártya adatai veszélybe kerülnének. A megoldás lényege, hogy a fizikai kártya helyettesítésére egy digitális kártya, úgynevezett token jön létre. Ez a token kerül a felhasználó telefonjába és csak az adott készülékkel indított tranzakcióknál használható. Így a felhasználó úgy tud mobiltelefonjával fizetni, hogy abban nem tárolódnak a fizikai kártya adatai.

A mobiltárcák növekvő száma választ jelenthet a magyarok azon igényére, hogy bankkártyájuk helyett okoseszközeikkel fizessenek.

A Mastercard adatai szerint a magyarok 92 százalékának zsebében már ott az okostelefon és a megkérdezettek 69 százaléka használná azt fizetésre bankkártyája helyett. A válaszadók negyede (26 százalék) már ennél is innovatívabban gondolkodik és okosóráját használná erre a célra. A Mastercard több gyártóval is együttműködik annak érdekében, hogy ezt egyre többen meg is tehessék.

A frissen publikált adatok arra is rámutattak, hogy a mobil már most sokak számára alapvető fontosságú, ha pénzügyeikről van szó. A megkérdezettek 42 százaléka már mobilbanki alkalmazással intézi pénzügyeit, ez 17 százalékkal magasabb, mint három évvel ezelőtt. A válaszadók 21 százaléka próbált már ki valamilyen mobiltárcát és közel minden harmadik megkérdezett (31 százalék) küldött már ismerősének pénzt P2P szolgáltatáson (pl. PayPal-on) keresztül.

Néhány hónap leforgása alatt a magyar fogyasztók olyan változásokat vehetnek észre, amelyekre eddig akár éveket kellett várniuk. Mi a Mastercardnál ezeken a területeken innovációs lehetőséget látunk és partnereinkkel olyan szolgáltatásokon dolgozunk, amelyekkel a kártyabirtokosok gyorsan, kényelmesen és biztonságosan mozoghatnak ebben az új, digitális világban

- mondta Eölyüs Endre a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.