Ezt csináld utánuk: akár egy órán belül az ajtód előtt lehet a bevásárlás

A szolgáltatás 1 órán belüli kiszállítást és érintkezésmentes kézbesítést jelent, ami egyelőre Budapesten érhető el. Különleges, karácsonyi akciót is kapcsol a két cég az induláshoz.

Az idei évben jelentősen megemelkedett az igény az online rendelésre és házhozszállításra az élelmiszerek terén is. Ennek oka tavasszal a koronavírus járványt követő intézkedések - vásárlási idősáv, boltbezárások - és a fertőzéstől való félelem voltak. A nagy áruházláncok sokszor nem is győzték kapacitással a kiszállítást, ez pedig a kisebb élelmiszerboltoknak is esélyt jelentett, ha elérhetővé tudták tenni a házhozszállítást. Ebben segítette őket a Wolt, saját futáraival és kiépített rendszerével ezt a beruházást gyakorlatilag megspórolta a vele szerződő üzleteknek most. Az applikáción keresztüli rendelés előnye, hogy a vásárlónak nem kell figyelembe vennie az idősávokat, sem a kijárási korlátozást. A rendelés ráadásul azonnali, így nem kell előre tervezni, vagy napokat várni a kiszállításra, ezért akkor is igénybe lehet venni, ha csak néhány dolog hiányzik a háztartásból, amire azonnal szükségünk lehet. De akár a nagybevásárlást is megoldhatjuk így, hiszen súlykorlátozás, súlyfelár sincs a rendeléseknél.

A Budapest területén elérhető szolgáltatáshoz csatlakozott most Príma Express néven a Príma is, amely így is lehetővé teszi vásárlóinak az online rendelést. A kiszállítás egyelőre két budapesti üzletből történik, de a szolgáltatás így is elérhető Budapest legtöbb részén: az I., V., VI., VII., VIII, kerületek teljes egészében, a XIII., a IV., a XIV. és a III. kerület nagy részén, az II. és XI. kerület egy részén. Folyamatban van további boltok bevonása is, így a kiszállítási terület is bővülni fog a közeljövőben.

Az online rendelés és a házhozszállítás előnye, hogy gyors, hiszen a Wolt futárai átlagosan 30-60 percen belül házhoz viszik a rendelést. A kiszállítás biztonságos, hiszen a futárok érintkezésmentesen kézbesítik a rendeléseket. Nem utolsó sorban kényelmes is így intézni a bevásárlást, december 15-ig pedig még a kiszállítás is ingyenes. A két cég egy különleges, karácsonyi akciót is kapcsolt az együttműködés indulásához. Az adventi időszakban most elmaradnak a hagyományos adománygyűjtések és ételosztások, pedig ezekre a karitatív akciókra ugyanúgy szükség lenne, mint a korábbi években. Erre kínál egyfajta megoldást a két cég azzal, hogy tartós élelmiszerekből összeállított csomagokat is elérhetővé tettek kínálatukban.

A Wolt applikációjában egy külön erre a célra kialakított felületen érhetők el a különböző árkategóriájú csomagok, amelyek megvásárlásával a felhasználók egy-egy rászorulót támogathatnak. A csomagok ára 2000 és 10 000 forint között van, és olyan alapvető élelmiszerek, mint a tej, kenyér, tészta mellett például szaloncukrot, kávét is tartalmazhatnak. Az összegyűlt adományokat a Wolt futárai hetente egyszer elszállítják az Utcáról Lakásba Egyesületnek, ők pedig szükség szerint kiosztják a rászorulók között.

Az Utcáról Lakásba Egyesület az utcán élő embereknek segít szociális bérlakásokba kerülni, majd egy kis ideig segítik őket az útjukon. Modellprogramokat dolgoztak ki és működtetnek önkormányzatokkal együttműködve, így nyújtanak önálló lakhatást hajléktalan és rászoruló embereknek. Jelenleg 70 ember lakhatását biztosítják Budapesten.

Az akció egészen karácsonyig tart, így a felhasználók akár egy karácsonyi vacsora összetevőivel is meglephetik a nehéz sorsú embereket.

Címlapkép: Getty Images