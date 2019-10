Ezt azonnal végezd el az iPhone-odon, különben dobhatod a kukába: nem vicc, tropára fog menni

Muszáj lefrissíteni a régebbi iPhone-okat, különben gyakorlatilag használhatatlanok lesznek. Emellett az androidosokra is komoly veszély leselkedik: egy letörölhetetlen vírus.

Akár a kukába is dobhatják a telefonjukaz atok, akik iPhone 5-öt használnak: ha nem frissítenek november 3-ig, nem fogják tudni használni a telefonjukat - írja a Lifehacker. Ahogy az Apple hivatalos tájékoztatójában is olvasható, a szóban forgó frissítésre azért van szükség, mert áprilisban át kellett állítani a hely- és időmeghatározáshoz használt GPS rendszerek időszámítását, így ahhoz, hogy a régebbi készülékek továbbra is pontos GPS-adatokat kaphassanak, illetve hogy az ezekre épülő szolgáltatásokat továbbra is használni tudják, frissíteni kell őket.

Ha ez a frissítés nem történik meg magyar idő szerint november 3. 13 óráig, akkor az érintett iPhone-ok nem fogják tudni tovább használni az olyan alapvető szolgáltatásokat, mint az App Store alkalmazásbolt, az iCloud felhőtárhely, az emailkliens vagy a böngésző. A határidőig még könnyű frissíteni, csak ki kell választani a szokott útvonalon a megfelelő menüpontot: Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés. Az iOS 10.3.4-es verziójára kell frissíteni, ha ez még nem történt meg. A határidő után se lesz minden elveszve, de már csak egy Mac számítógéppel összekötve lehet majd frissíteni a telefont, és amíg ez nem történik meg, a fenti szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

Az andoidosok is veszélyben vannak

Eközben a Next Web arról ír, hogy fél év alatt több mint 45 ezer androidos eszközt fertőzött meg egy új kártevő program, amelyet az tesz különösen kellemetlenné, hogy hiába törlik manuálisan, képes rendre újratelepíteni magát. Az xHelper nevű programot több szakértő is kielemezte: a MalwareBytes szerint játékoldalak bírják rá a gyanútlan felhasználókat, hogy ismeretlen forrásból telepítsenek fertőzött appokat. A Symantec szerint egy kártékony rendszerapp kerülhetett az érintett eszközökre, amely a gyári visszaállítások ellenére is újra és újra letölti magát a kártevőt.

A vírus el tud rejtőzni az eszközön, további kártékony programokat tölthet le, hirdetéseket nyithat meg. A szakemberek szerint a fertőzések elkerülése végett tanácsos csak a Google Play áruházból származó appokat telepíteni, odafigyelni, milyen weboldalakat látogatunk meg, és rendszeresen frissíteni az Androidot, illetve a rajta futó appokat is.