Ezekkel a magyar pezsgőkkel köszöntik legtöbben az újévet

Volt idő, amikor pezsgőt csal szilveszterkor ittak a magyarok, és egy-két gyártó termékei közül választhatták ki az italt, azonban a világ sokat változott: ma már szakboltok és nagyáruházak széles kínálatából válogathatnak. Igaz, sokan még mindig csak szilveszterkor bontanak pezsgőt, de itthon is egyre inkább elterjed és népszerűbb lesz a gyöngyöző ital.

Bár egyre több alkalommal kerül a magyar családok asztalára pezsgő, még mindig az év vége jelenti a főszezont - írja a Magyar Nemzet. A szakemberek tapasztalatai alapján az év utolsó hónapjában fogy el a teljes éves mennyiség legnagyobb hányada. Az év vége közeledtével pedig a kínálat is bővül, hiszen minden pincészet ekkorra időzíti új termékei megjelenését. Míg korábban szinte egy-két márka látta el a teljes magyar pia­cot, az elmúlt években sorra jelentek meg a kínálatban a kisebb pezsgőpincészetek termékei. Így az egységesnek tekinthető kínálat is egyre több izgalmas termékkel színesedett.



Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára szerint a világpiacon egyértelműen hódít a pezsgőfogyasztás, az eladások évről évre 1,5-2 százalékkal bővülnek. Nem csoda tehát, ha a hazai piacon is egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy pezsgőkészítéssel kísérletezzenek.

A jövedéki szabályok fellazítása egyértelműen nagy lökést adott a hazai pezsgőágazatnak

- mutatott rá a főtitkár. A minőség szempontjából is élénkülés tapasztalható, a magyar pezsgőpincészetek tételei egyre több neves nemzetközi borversenyen érnek el kiváló eredményt.

Ezek a pezsgők pedig nem csak a szakmának készülnek, a legtöbb borkereskedésben megtalálhatók, de a nagyobb áruházláncok polcairól is leemelhetik a vásárlók

- mondta el Brazsil Dávid. A főtitkár szerint a borhoz hasonlóan a pezsgőfogyasztásban is egyre tudatosabbak a magyarok. A már korábban is népszerű édes pezsgő mellett ma már a csúcsminőséget jelentő pezsgők is egyértelműen megtalálhatók a kínálatban: egyre többen érdeklődnek a magasabb minőséget képviselő száraz és brut italok iránt.

Idén az egyik magyar gyártó terméke bekerült a világ tíz legjobb pezsgője közé. A Hungaria Rosé Extra Dry pezsgőjét a francia Effervescents du Monde 2019 világversenyen válogatta be a zsűri a legjobb italok közé, a Hungaria rozéja aranyérmet is nyert. A 17. alkalommal megtartott nemzetközi versenyen 22 ország 564 pezsgőjét mérte össze a tíztagú zsűri. A mezőnyben a számos francia és spanyol versenyző mellett összesen három magyar pezsgő indult.

Címlapkép: Getty Images