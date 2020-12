Ezeket a tűzijátékokat vásárolhatod meg idén büntetlenül: mutatjuk a listát

A járvány miatt olyan óvintézkedések is születtek, amelyek a szilveszteri tűzijátékra vonatkoznak. Idén nem lehet közterületen tűzijátékokat használni és a szokásos szilveszteri pirotechnikai termékek sem elérhetőek. A tűzijátékokat négy osztályba sorolták, amelyek közül csak az 1-es és 2-es osztályba tartozó tűzijátékokat lehet megvásárolni és felhasználni. Közterületen ezeket is tilos működtetni, idén tehát csak kertes házak kertjében van rá lehetőség - hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzijátékok besorolása a következő:

1. osztály - ezek olyan, akár lakáson belül is használható játékos tűzijátékok, amelyek nem jelentenek nagyobb veszélyt. A mennyiségi korlát betartásával 14 évnél idősebbek egész évben megvásárolhatják, és a korlátozások figyelembevételével fel is használhatják ezeket. Ide tartozik például a tortatűzijáték.

2. osztály - ezek alacsony kockázatú kis tűzijátékok, amiket a szabadban kell felhasználni. Ezeket, a mennyiségi korlát betartásával, 16 évnél idősebbek egész évben megvásárolhatják, és a használati utasításban foglaltakat betartva felhasználhatják.

3. osztály - ezek a közepes tűzijátékok, közepes kockázattal, amelyek a szabadban lévő nagy, nyílt területen való használatra lettek kitalálva. A járvány előtt ezeket lehetett december 28-31 között megvásárolni, és december 31-én 18:00 óra és január 1. 06:00 óra között felhasználni.



Idén ezeknek az árusítása és felhasználása is tilos!

4. osztály - ezek azok a nagy tűzijátékok, amelyeket kizárólag pirotechnikus szakember használhat fel. Magánszemélyként ilyennel csak augusztus 20-án, egyéb nagyobb tűzijátékokon és filmekben találkozhatunk.

Idén csak az 1-es és 2-es osztályba tartozó tűzijátékokat lehet megvásárolni és felhasználni. Közterületen ezeket is tilos működtetni, idén tehát csak kertes házak kertjében van rá lehetőség. A társasházak erkélye nem minősül szabadtérnek, illetve az erkélyen a tűzijátékok felhasználói és balesetvédelmi utasításában szereplő védőtávolságot sem lehet betartani. Ha valaki a társasház közös udvarán szeretne tűzijátékot működtetni, csak akkor teheti ezt meg, ha a társasház házirendje megengedi ezt, és az adott tűzijáték használati utasításában szereplő előírásokat be lehet tartani az udvaron. Ha például 8 méteres védőtávolságot ír elő a használati utasítás, de ennél kisebb az udvar, akkor nincs rá lehetőség.

A tűzijátékokat ne tároljuk fűtőeszköz, vagy sugárzó hő mellett.

Más tűzveszélyes anyaggal, benzinnel, gázolajjal, lakkokkal ne tároljuk egy helyen. Szintén ne tartsuk ezeket a tetőtérben, alagsorban vagy pincében. Zárjuk el ezeket a gyerekek elől. Használat előtt olvassuk el a használati utasítást. Az elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú termékeket ne használjuk fel. Ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, épületre. Figyeljünk, hogy a tűzijáték útjában ne legyen semmi, ügyeljünk az épített és a természetes környezetre is.

A tűzoltókat minden évben több tucat, tűzijáték miatt kigyulladt fenyőhöz, tujához, kukához riasztják. Az elhasznált, de még forró tűzijátékot ne dobjuk a kukába, mert ki fog gyulladni, és azt is meggyújtja, ami a kuka közelében van. Minden évben előfordulnak autó- és lakástüzek is kukába dobott forró tűzijáték-maradványok miatt - hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, és azt is javasolják: figyeljünk oda a házi kedvencekre is, minden évben rengeteg kutya szökik meg, mert megijednek a tűzijátékoktól. Ne kössük meg őket, engedjük be őket a házba és zárjuk olyan helyre, ahonnan nem tudnak megszökni.

Címlapkép: Getty Images