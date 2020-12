Ezek a magyar zenelemezek több százezret érnek: neked is lapulhat egy eldugva

A vinyl, vagy közkeletű nevükön bakelitlemezek már itthon is tízezres nagyságrendben fogynak, és a hagyományos lemezjátszók is újra népszerűek. Az online piactéren a megörökölt lemezgyűjteményt értékesíteni kívánók és a ritkaságokra vadászó felhasználók is megtalálhatják számításukat.

A bakelitlemezek reneszánsza abból is jól látszik, hogy jó pár év kihagyás után újra nagy választék érhető el a hagyományos lemezjátszókból az elektronikai kereskedésekben. A Vaterán elsősorban a nagy hifigyártók klasszikus modellei kelendőek, jelenleg ötszáznál több lemezjátszó hirdetése érhető el az oldalon - írja közleményében az online kereskedő.

Bár napjainkban mennyiségre még mindig kevesebb bakelitlemez fogy a CD-nél, az újonnan nyomott vinyl hanghordozók eladása mostanra magasabb bevételt generált az amerikai kiadóknak a kompaktlemeznél. Tehát egy újonnan kiadott bakelitlemez nem olcsó, nem véletlen, hogy sokan vásárolnak használt lemezeket többek közt a Vaterán is, ahol sokszor jelképes áron lehet hozzájutni egyébként teljesen jó állapotú hanglemezekhez, gyakran kisebb kollekciókhoz is. Ha a cél csupán zenehallgatás, akkor elég azt ellenőrizni, hogy a lemez ne legyen karcos vagy hullámos felületű. A vaterás eladási statisztikákból kiderül, hogy a komolyzenei vagy jazzalbumokat manapság nem igazán keresik az emberek, ezért viszont jó áron lehet minőségi kollekciókra szert tenni belőlük.

Egy-egy különleges kiadású lemez példánya több tízezer vagy akár több százezer forintot is megérhet, különösen akkor, ha egy nem itthon vagy a volt Jugoszlávia területén, hanem nyugaton nyomott, ritka könnyűzenei kiadványról van szó. Egy lemez akkor is sokat érhet, ha azt Magyarországon nyomták: jelenleg az Omega, az Edda, vagy a Neoton Família egyes albumaiért közel 400 ezer forintot is elkérnek.

A Tankcsapda Ember tervez című lemezének egyik példánya 200 ezer forintért talált gazdára két éve, Ákos Karcolatok című albumának bontatlan bakelitkiadása pedig idén nyáron 180 ezer forintért kelt el. A Vaterán valaha eladott legnagyobb értékű lemezgyűjtemény egy Beatles-kollekció volt, amelyért 700 ezer forintot adott egy licitáló, de a kifejezetten dj-knek ajánlott gyűjtemények is néhány százezer forintos áron mennek el jellemzően.



Gyakori, hogy valaki teljes lemezkollekciókat örököl meg: bár kézenfekvőnek tűnik egy teljes kollekciót felkínálni egy aukcióra, ha valaki biztosra akar menni, hogy nincs-e véletlenül ritkaság az LP-k között, ezért érdemes szak-adatbázisokban böngészve egyesével leellenőrizheti a lemezek aktuális piaci értékét.



Valószínűleg sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a kilencvenes években kiadott bakelitlemezek jó állapotú példányai eleve jó áron cserélnek manapság gazdát. Akkoriban ugyanis a megszállott zenehallgatók szűk körét leszámítva szina alig vásárolt valaki hanglemezeket, helyette CD-t és mp3-akat hallgatott az átlagember. Az ilyen lemezek online piactéren lévő értékesítése melletti további érv, hogy belföldön a szállítási költség alacsonyabb, és a vevő-eladó közötti kapcsolattartás is jóval egyszerűbb, mint a külföldi aukciós oldalak esetében.

Címlapkép: Getty Images