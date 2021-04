Ezek a legolcsóbb elektromos autók a magyar piacon: 12 remek modell 12 millió alatt

Egyre népszerűbbek az elektromos autók Magyarországon: az utóbbi egy évben valósággal kilőtt a kiadott zöld rendszámok száma. Kiderült, hogy 2020-ban vidéken több villanyautót vásároltak, mint a fővárosban. A Pénzcentrum most összeszedte a legolcsóbb modelleket, amelyeket Magyarországon meg lehet vásárolni.

Az elektromos autók egyre népszerűbbek Magyarországon: a Belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint február 29-én 28 824 darab zöld rendszámot adtak ki hazánkban. Egyetlen év alatt több mint 10 ezerrel ugrott meg ez a szám, és ha ez így megy tovább, akkor nyárra már akár 30 ezer, zöld rendszámmal ellátott gépkocsi róhatja az utakat.

A majdnem 29 ezer zöld rendszámból 13 368 darab volt tisztán elektromos meghajtású járművön.

Tehát egyetlen bő év alatt nagyjából megduplázódott az elektromos autók száma Magyarországon.

További 9 264 zöld rendszámot növelt hatótávú elektromos autókra adtak ki: ezekben egy kisebb motor van, ami nem az autót hajtja, hanem egyfajta generátorként tölti az akkut. Emellett forgalomban volt még 6 192 úgynevezett plug-in hibrid gépkocsi.

A területi összehasonlítást nézve pedig elmondható, hogy a vidék valósággal berobbant 2020-ban, illetve az idei első két hónapban: mialatt tavaly januárban csak párszáz zöld rendszámmal volt több Budapesten kívül, mint a fővárosban, mostanra ez a különbség már háromezresre duzzadt a vidék javára.

Mialatt a vizsgált időszakban Budapesten nagyjából 4500 zöld rendszámot adtak ki a kormányhivatalok, addig vidéken majdnem 7 ezret. Az emelkedésben szerepet játszhatott az állami támogatás is, amelynek előző kiírása gyakorlatilag másfél nap alatt elfogyott. Ennek keretein belül a 11 millió forint alatti autókra 2,5 milliós támogatást adott az állam. A szakma, illetve a villanyautós közösség is várja már a következő kört, ám erről hivatalos bejelentés mindeddig nem érkezett.

Az állami támogatás mellett számos más előnye is van az elektromos autóknak: az üzemanyagköltségek még akkor is kedvezőek, ha fizetős töltőoszlopon "tankolunk", emellett zöld rendszámmal nincs parkolási díj (a plug-in hibridektől elvennék ezt a jogot, de erről még nincs döntés), és az elektromos autók után sem adót, sem átírási díjat nem kell fizetni.

Alább összeszedtük a legolcsóbb elektromos autókat, amelyeket jelenleg Magyarországon lehet kapni. A megjelölt árak a hivatalos, legolcsóbb listaárak, nem vettük bele az állami támogatást (hiszen azt jelenleg nem lehet igényelni), illetve az egyes kereskedők, importőrök akcióit sem. Íme a legolcsóbb elektromos autók a magyar piacon!

Nissan Leaf - 11 790 000 forint

A Nissan Leaf talán az egyik legismertebb elektromos modell a piacon, a Pénzcentrum is letesztelte. Az első generációt 2010-ben dobták piacra, a modellváltás pedig 2017-ben jött el. A legolcsóbb listaára ennek az autónak 11,8 millió forint, ennyiért Visia felszereltséggel kaphatjuk meg, 40 kWh-s akksival, amivel akár 270 kilométert is megtehetünk. A nagyobb akksis változat Leaf e+ néven fut, ez 22 kWh-val több áramot tud tárolni, így pedig akár 380 kilométert is elmegy egy töltéssel. Ennek meg is kérik az árát, a legolcsóbb változatért 14 590 000 forintot kérnek listaáron.

Opel Corsa-e - 11 630 000 forint

Tavaly mutatták be az Opel Corsa elektromos verzióját. Mivel a gyártó a PSA-konszern égisze alá került ez a model ugyanazokra az alapokra épült, mint Peugeot e-208. Az 50 kWh-s akksival akár 300-330 kilométert is képes megtenni. Az alap, Edition felszereltségű modell kicsivel több mint 11,6 millió forintba kerül.

Peugeot e-208 - 11 500 000 forint

A tavalyi Év Autója díj győztes modelljének elektromos változata egy igazi városi kisautó, amely vad formáival ragadja meg a tekinteteket. A maximális hatótávolsága 340 kilométer körül van. Ez az autó is járt nálunk teszten, amit itt tudsz elolvasni! A legdrágább eletromos 208-asért 13 710 000 forintot kérnek, ebben a GT Pack felszereltség van benne.

Renault ZOE - 11 099 000 forint

A Renault ZOE az egyik legnépszerűbb elektromos autó Magyarországon, a franciák már 2012-ben bemutatták a legelső modellt, azóta pedig rengeteget fejlődött a technológia. A mostani modell az 52 kWh-s akksijával akár 395 kilométert is képes megtenni a legideálisabb körülmények között. A legolcsóbb változat 11,1 millió forintba kerül.

Hyundai Ioniq Electric - 10 999 000 forint

Már ötödik éve forgalmazzák a Hyundai elektromos modelljét (amiből plug-in hibrid és öntöltős hibrid is kapható), a teljesen elektromos Ioniq az egyik legpraktikusabb autónak számít a mostani piacon - ezt tesztünkön is bizonyította. A 38,3 kWh-s akkupakkal 300-310 kilométert tud megtenni, a legolcsóbb verzió pedig ezer forint híján 11 millióba kerül.

Honda e - 10 999 000 forint

Egészen különleges autót dobott a piacra a Honda, az egyszerűen csak e-nek elkeresztelt modell valami újat mutat a versenytársakhoz képest: elég csak a teljes hosszában kijelzőkből álló műszerfalra, vagy a kamerával helyettesített tükrökre. Az autót még viszonylag magas vételára ellenére is nagyon szerettük. A 35,5 kWh-s akksiból nagyjából 210-220 kilométer lehet kisajtolni ideális körülmények között.

KIA E-Niro - 10 899 000 forint

A Hyundaihoz hasonlóan a KIA is úgy döntött, hogy minden létező meghajtással piacra dobja az elektromos modelljét. Az E-Niro kétféle akksival kapható, a Pénzcentrum a kisebbikkel szereltet tesztelte, ami 39,2 kWh-s, és kb. 290 kilométer a maximum, amit ki lehet belőle hozni. A legolcsóbb E-Niro 10,9 millió forintba kerül, a 64 kWh-s akkupakkos verzióért legkevesebb 13,3 millió forintot kell fizetni, cserébe ez a verzió elmegy akár 450 kilométert is.

Mini Cooper SE - 10 589 000 forint

A BMW-hez tartozó gyártó elektromos modellje 10,6 millió forinttól kapható Magyarországon. Cserébe a hagyományos Mini formát kapjuk ötvözve a legmodernebb technikával. A Cooper SE-hez egy 32,6 kWh-s akkut adnak, amivel kb. 230 kilométert tud megtenni. A legjobban felszerelt XL-csomagért 13,25 millió forintot kell fizetni.

Mazda MX-30 - 10 390 900 forint

A Mazda tavaly mutatta be első teljesen elektromos modelljét, az MX-30-ast, amely formavilágban illeszkedig a japán gyártó többi modelljéhez. Ellenben az elektromos crossover tényleg csak városi használatra való, hiszen csak egy 35,5 kWh-s akksit szereltek bele, amivel nagyjából 200 kilométert tud megtenni. Az első elektromos Mazdát 10,4 millió forintért már meg lehet rendelni bármilyen kedvezmény nélkül.

Fiat 500e - 7 990 000 forint

Íme az első modell, ami már 10 millió forint alatt kapható: a Fiat 500-as elektromos verziója 10 ezer forint híján 8 millió forintba kerül, ezért a pénzért egy 23,8 kWh-s akkupakkot kapunk a klasszikus olasz kisautóba, amivel 200 kilométer körüli hatótávolságot kapunk. Ha valakinek ez nem elég, akkor 2 millióval többért már a 42 kWh-s akksival felszerelt verziót is meg lehet vásárolni.

Smart EQ forfour - 7 440 930 forint / Smart EQ fortwo 7 250 430 forint

A Smart is felült a villanyautó-vonatra, elektromos modelljeikkel találkozhatunk a budapesti autómegosztó szolgáltatók flottájában is, nem véletlenül. Hiszen ezekeket pont azoknak találták ki, akik viszonylag kis távokat mozognak a városban, a hatótávolságuk 150-160 kilométer körül van, az akksi pedig 17,6 kWh kapacitású. Jó ideig ezek voltak a legolcsóbb villanyautók Magyarországon, a belépő modellek a 2,5 milliós állami támogatással már 5 millió forint körüli összegért is megvásárolhatóak voltak.

Dacia Spring - 6 499 000 forint

Indokolt a múltidő a Smart esetében, mert bár még Magyarországon nem mutatták be, de már felvettek előrendeléseket a Dacia Springre, amely valóban filléresre sikerült. Az olcsóbbik, Comfort felszereltséggel 6 499 000 forintért vásárolható meg, a Comfort Plus változat 6 899 000 forintba kerül állmi támogatás nélkül. Így pedig, ha a 100 előrendelő közül valaki megcsípte még a támogatást is, akkor 4 millió forintért az övé lehet a román márka újdonsága. A 27,4 kWh-s akkumulátorral akár 230 kilométert is képes megtenni.

