Ezek a legjobb karácsonyi mesekönyvek 2020-ban: még mind kapható

Az ajándékozás sokszor okoz fejtörést, főként ha gyermekekről van szó. Azonban a könyv mindig jó ajándék, hiszen sokkal időtállóbb, mint egy műanyag játék és a mesélés az egyik legjobb közös családi időtöltés. Szerencsére rengeteg szépen illusztrált kötet közül választhatunk és bármely korosztálynak találhatunk ajándékot közöttük a legkisebbektől egészen a kiskamaszokig. Karácsonykor pedig még a téma is adott: mutatjuk a Pénzcentrum ünnepi (mese)könyv toplistáját.

Ha valaki okosan választ ajándékba könyvet, szinte kizárt, hogy mellényúljon, hiszen az lehet hasznos, lehet szép, lehet izgalmas, mindenkinek meg lehet találni a kedvére valót. A gyerekek közül is valaki a szép illusztrációkért van oda, mások az állatos történetekért, valakinek pedig a humor a gyengéje. Ami fejtörést szokott okozni választásnál, az inkább az életkor: elég nagy-e már a gyerek egy ilyen könyvhöz, vagy nem túl gyerekes ez már a számára?

Van egy jó hírünk: a Pénzcentrum toplistáján minden kötetnél feltüntettük az ajánlott életkort, a könyveket pedig ettől függően növekvő sorrendben rendeztük el. Ráadásul a könyvekben az a jó, hogy előre is gondolkodhatunk: a gyerekek belenőnek egy idő után, és később is örülnek majd neki, akár évekig. Amit pedig most választanánk, az a kötet sok év karácsonyát teheti örömtelibbé.

Az állatok karácsonya



Bajzáth Mária, Probojcsevity Iván

A kis Jézus születését ünneplő és az állathangok utánzására épülő leleményes mese. A már jól ismert történetet izgalmas szemszögből, a betlehemi állatok nézőpontjából ismerhetjük meg.

0-3 éveseknek

Annipanni, hull a hó!



Marék Veronika

A szerző sorozata, Annipanni és Boribon történetei nagy kedvencei a legkisebbeknek. Ebben a téli történetben Boribon, a kismackó és Annipanni hógolyóznak, szánkóznak és építenek egy hóembert, ami annyira szépre sikeredik, hogy Boribon nem is tud megválni tőle.

1-4 éveseknek

Kippkopp karácsonya



Marék Veronika

A szerző másik kedvenc figurájának, a gesztenyegyereknek történetéből a gyerekek megtudhatják, hogyan töltötte karácsonyát Kippkopp és kis barátja, a cinke.

2-5 éveseknek

Bogyó és Babóca kötetek



Bartos Erika

A Bogyó és Babóca sorozat szintén óriási népszerűségnek örvend a kicsik körében. Nem is egy téli és karácsonyi témájú kötet is megjelent már Bartos Erikától: a Bogyó és Babóca karácsonya - Télapó, Karácsony címűben a csigafiú és a katicakislány együtt várják a Télapót, és izgatottan készülnek a karácsonyra. Kiderítik azt is hová tűnt Bogyó ajándéka és hogy minek örülhet egy százlábú.

A Bogyó és Babóca karácsonyi kifestő egy ünnepi témájú foglalkoztató füzet, ahogy a Bogyó és Babóca ajándéka - Adventi kifestő is. A legújabb Bogyó és Babóca - Csengettyűk címűben pedig a két főhős és barátaik a karácsonyi asztalnál ülve tizenkét régi történetet elevenítenek fel. Együtt emlékeznek vissza az Ezerlábú látogatására, a bagolyfiókák születésére, és azt is megtudhatjuk, hogyan sérült meg a Barlangi Pók lába, mi történt a Csillaglány hárfájával, és miért lett Ugri haja rövidebb...

2-5 éveseknek

A kisvakond és az egér karácsonya



Jiri Zacek, Zdenek Miler

Ebben a 12 oldalas színes lapozóval a kicsi Kisvakonddal és barátjával együtt várhatják a karácsonyt, készülhetnek az ünneprea karácsonyt!

2-5 éveseknek

A kisvakond játszik - Téli kirakóskönyv



Kicsit nagyobbaknak szól a téli kirakóskönyv, melyben öt 24 darabos puzzle található, melyek összeállítását keret és háttérkép is segíti. A kirakós darabjaiból összeállnak kisvakond és az egérke téli kalandjai.

3-6 éveseknek

Bot Benő



Julia Donaldson

Bot Benő egy bot-apuka vicces és megható története: szegény Bot Benő csak futni indult, de folyton bajba keveredik: hol egy kutyának dobálják, hol zászlórúdnak használják homokvárhoz, hol meg pecabotnak. Senki nem érti, hogy ő nem egy egyszerű bot, hanem Bot Benő, komoly háromgyerekes családfő, akinek haza kell jutnia. Még szerencse, hogy előbb Benő menti meg a Mikulást, majd a Mikulás őt - azzal, hogy hazaviszi a gyerekeinek, akiknek a visszakapott apuka a legeslegjobb karácsonyi ajándék.

3-6 éveseknek

Bori karácsonya



Liane Schneider

A szintén népszerű Bori-könyvek karácsonyi kötete, melyből kiderül, mivel tölti a kislány a várakozás hosszú heteit: díszeket készít. Később, a karácsonyi vásáron még a Mikulással is találkozik. Borinak arra is van egy ötlete, hogyan derítheti ki, ő-e az igazi Mikulás.

3-6 éveseknek

Kicsi Gesztenye Klub - Az első karácsony



Dér Noémi

A Kicsi Gesztenye Klub tagjai együtt készülnek az ünnepekre, és élvezik a téli időjárás adta örömöket. Hóembert építenek, korcsolyáznak, és megvizsgálják, miből van a jégcsap meg a jégvirág.

3-6 éveseknek

Morcos Borz karácsonya



Paul Bright

A klasszikus történet, a Karácsonyi ének átirata kicsik számára viccesebb keretben: közeledik a karácsony, ezért mindenki izgatott - kivéve Morcos Borzot. "BADARSÁG! - kiabál. - Én tavaszig aludni fogok, és ha valaki felébreszt, hát IGAZÁN morcos leszek." Viszont úgy alakul, hogy Morcos Borznak három látogatója is érkezik... és valaki veszélybe kerül. Borznak rá kell jönnie, hogy hibázott, mielőtt túl késő lenne.

3-6 éveseknek

Medve ébren marad



Jane Chapman - Karma Wilson

Ebben a tréfás versbe szedett mesében a medve annyira izgatott, hogy közeledik a karácsony, hogy nem bír elaludni.

3-6 éveseknek

A medve, aki a karácsonyfában lakott

Harcos Bálint

A másik karácsonyi medvés történetben Liza és apu karácsonyfát vásárolnak, fel is díszítik a fát, de nagyon furcsa hangok jönnek a fa belsejéből. A titokra karácsony estéjén fény derül...

3-6 éveseknek

A Grincs

Dr. Seuss

A világ egyik legolvasottabb mesekönyvírójának sokszor feldolgozott története korábban magyarul a Hogyan lopta el a Görcs a karácsonyt címen futott, és megérdemelt már egy új kiadást. A mesét a felnőttek már biztosan ismerik, minden karácsonyi történettől különbözik, humora és bölcsessége viszont újra és újra megnevettet és elgondolkoztat kicsiket és nagyokat. Tandori Dezső klasszikussá vált, most megújult fordításától csak még különlegesebb.

A történetben Grincs Kikfalva közelében lakik, és teljes szívéből utálja a karácsonyt. Már ha egyáltalán van szíve... Gyűlöl mindent, ami az ünneppel kapcsolatos. Ezért úgy dönt, ellopja a karácsonyt. Véghez is viszi gonosz tervét, ám földbe gyökerezik a lába, amikor meglátja, hogy Kikfala lakói ajándékok nélkül is boldogan ünnepelnek.

3-6 éveseknek

Disney - Karácsonyi mesegyűjtemény



Ebben a kötetben a Disney-rajfilmekből ismert szereplők karácsonyi kalandjait ismerhetik meg a kicsik. Megtudhatják, hogyan szervezi meg Ralph és Vanellope a rosszfiúk karácsonyi partiját. Woodyval, Buzz-zal és a Toy Story többi szereplőjével díszathetik fel az otthonukat és lépésről lépésre követhetik Elza és Anna első közös karácsonyát. Jó ajándék lehet olyan gyerekeknek, akikről tudható, hogy rajonganak a Disney-rajzfilmekért.

3-8 éveseknek

Karácsonyi kalandok Tesz-vesz városban

Richard Scarry

Nem csoda, hogy a Tesz Vesz Város karácsonya is ismét új kiadást ért meg idén, hiszen évtizedek óta nagy kedvence a gyerekeknek. Eredetileg 1981-ben jelent meg, de kedves szereplői azóta is népszerűek. A kötetben karácsony közeledtével Tesz-Vesz város lakói ünnepi hangulatba és - szokásukhoz híven - kacifántos helyzetekbe kerülnek. Kiderül, mit keres Cicó, Cicus és Hatalmas Hilda Egon hernyótalpas almamobiljával az erdőben, hogy milyen meglepetést kap betegeitől Villám, a háziorvos, és ki hárítja el az üzemzavart a Mikulás műhelyében... A behavazott városkában játszódó kalandok mellett egy fordulatos társasjáték, két kottával közölt karácsonyi dal, sőt az illatalma elkészítési módja is helyet kapott ebben a különleges Tesz-Vesz-kötetben.

3-8 éveseknek

3-5-8 perces téli mesék - kortárs magyar szerzőktől



A szülők untig ismerik az esti elalvs előtti alkudozást, amikor még egy utolsó meséért könyörögnek. Az ő megsegítésükre találták ki ezt a könyvet, amely tele van rövid mesékkel a legjobb kortárs szerzők tollából, Marék Veronika, Berg Judit, vagy Szabó T. Anna. Ráadásul nem csak karácsonyra szól: ezeket a történeteket egész télen lehet olvasgatni.

4-8 éveseknek

Karácsonyi vándorok

Lackfi János

Ez a könyv egészen új megvilágításba helyezi az ismert történetet, amely abból indul ki: kétezer évvel ezelőtt élt Napkeleten három király, akiknek tényleg, de tényleg megvolt mindene, derékig jártak az aranyban és nyakig az ezüstben és fejbúbig a datolyában, mégsem voltak elégedettek. De mihez kezdjen az ember, ha túl sok a pénze? Ha túl sok a kastélya, lova, tevéje, datolyaligete, oázisa, sivataga, bora, búzája, aranya, egyáltalán mindene? Erra ad választ ez a kötet.

4-8 éveseknek

Pettson karácsonya



Sven Nordqvist

A mesesorozat főszereplői Pettson a vidéki gazda és Findusz a kardúrja, aki emberként viselkedik: beszél és két lábon jár. Nem csak a könyvek, hanem a rajzfilmsorozat is a kicsik kedvence volt. Ebben a mesében Pettson és a macska karácsonyi készülődését követhetjük nyomon: végre megenyhült egy kicsit az idő, és Pettson meg a kandúrja immár nyugodtan készülhetnek a karácsonyra: kivághatják a fenyőfát, elmehetnek bevásárolni, és megsüthetik a kedvenc mézesüket. El is indulnak az erdőbe, de Pettsont ekkor hirtelen olyan rémes baleset éri, hogy alig bírja megmozdítani a lábát. A kötetből kiderül, hogyan menthető meg mégis az ünnep.

3-8 éveseknek

Lesz nemulass, Findusz



Kicsivel nagyobbaknak szól ugyanezekkel a szereplőkkel a másik ünnepi témájú kötet, melynek a tanulsága: ne ígérgessünk, ha nem tudjuk betartani! Pettsonnak bizony sokszor eszébe jut a mondás, amióta megígérte Findusznak, hogy a Mikulás ellátogat hozzá karácsonykor.

4-10 éveseknek

Diótörő

E.T.A. Hoffmann meséjét, melyet Csajkovszkij balettje tett világhírűvé már sokan, sokféleképpe feldolgozták. A kicsiknek azonban még újdonság lehet ez az izgalmas történet az Egérkirály és a hős diótörő harcáról. A különböző feldolgozások közül pedig kiválaszthatjuk, melyik a gyermek ízlésének, korának leginkább megfelelő:

Varró Dániel: Diótörő



A klasszikus történetet Varró Dániel átiratában, Szegedi Katalin illusztrációival vehetik kezükbe az olvasók.

5-8 éveseknek

Buda Ferenc: Diótörő - Mesék az Operából + CD



Hoffmann szövege alapján Buda Ferenc, Kossuth-díjas költő és műfordító írt mesét kifejezetten a legifjabb olvasók számára, és Pásztohy Panka készített hozzá illusztrációt. A könyvben található CD-n Csajkovszkij balettjéből a Diótörő szvitet hallgathatjuk meg.



5-10 éveseknek

An Leysen: Diótörő

Az 5 évnél idősebbeket szólítja meg An Leysen E.T.A. Hoffmann klasszikus karácsonyi meséjének átdolgozásával. A kellemes hangulatú képek teszik még varázslatosabbá a rettenetes egérkirály és a varázslatosan szép Cukortündér álomvilágát.

6-10 éveseknek

Karácsonyi levelek

J. R. R. Tolkien (a szerző illusztrációival)

J. R. R. Tolkien gyermekei nem csupán az ajándékok miatt várták Karácsony apót: ők ugyanis minden évben képekkel illusztrált levelet is kaptak tőle! Mesélt nekik a házáról, a barátairól és arról, mi történik az Északi-sarkon. Az első levél 1920-ban érkezett, és jöttek húsz éven át, minden egyes karácsonykor. A havas borítékot - amelyen persze északi-sarki postabélyegző díszelgett - néha a házban találták meg a Karácsony apó látogatása utáni reggelen, máskor a postás hozta. Nem csak gyerekeknek!

6-99 éveseknek

Bors Bori - A karácsonyfarablás



Ulrike Rylance

Ez a könyv inkább azoknak szól, akik már maguktól is olvasnak, és szeretik a nyomozós történeteket, amelyeknek gyerkekek a főszereplői - tehát majdnem minden kisiskolás gyerek. A kötetben az első eltűnt fenyőfa még nem kelt gyanút. Talán a második sem. De miután leég egy egész fenyőfatelep, egy másikat pedig ritka betegség támad meg, Bors Bori és detektívcsapata már biztos abban, hogy sorozat-fenyőpusztító fenyegeti a békés adventi készülődést. Nekiállnak tehát nyomozni.



7-10 éveseknek

Karácsonyi ének

Akárcsak a Diótörő, úgy a Karácsonyi ének esetében is válogathatunk a kiadások, átdolgozások között - akár annak függvényében, hány éves gyereknek adjuk azt ajándékba. Hiszen a kisebbeknek ott van a Geronimo Stilton-verzió, vagy László Noémi rövidített változata, de Charles Dickens eredetijét is megvehetjük, amely már Helikon zsebkönyv formában is megjelent.

8-14 éveseknek

Sherlock, Lupin és én - Öt karácsonyi rejtély

Irene M. Adler

A Sherlock, Lupin és én sorozat kifejezetten ünnepi témájú darabja, mely bizonyítja: a londoni Briony Lodge szalonjából karácsonykor sem hiányozhatnak a rejtélyek. A történetben az ünnepek alkalmából a ház lakói kalandos nyomozásokról és szövevényes ügyekről mesélnek egymásnak: az öt, képtelenségnek tűnő eset szálait csak a legragyogóbb elmék tudják kibogozni.

9-14 éveseknek

Címlapkép: Getty Images