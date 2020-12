Ezek a legjobb halászlé lelőhelyek: mutatjuk, mennyibe kerül egy adag

Bár az éttermek idén nem fogadnak vendégeket karácsonykor, a konyhájuk még nyitva tart: számos hely kínál karácsonyi fogásokat vagy komplett karácsonyi menüt elvitelre, illetve házhozszállítással. A Pénzcentrum most utána járt, hogy az ország legjobb éttermeiből mennyibe kerülne egy adag halászlevet rendelni, illetve hogy milyen alternatívák adódnak. Valószínűleg ebben az évben olyan topéttermek is az étlapra tették a halászlét, főzik a kocsonyát, sütik a bejglit, amelyek ha nem lenne pandémia, nem tették volna. Így itt a lehetőség, hogy megkóstoljuk az ország legjobb séfjeinek halászléit, és nem is - mindenhol - kerül egy vagyonba.

A kötelező zárvatartás, kijárási korlátozás miatt aligha jutunk el idén étterembe, viszont nem kell lemondanunk a gasztronómiai élményekről. Idén rengeteg vendéglátóhely döntött úgy, hogy leveszi a karácsonyi főzés terhét a lakosság válláról, és házhoz menő karácsonyi menüket, gourmet csomagokat állítottak össze kifejezetten az ünnepre. Más helyek elkezdték felvenni az előrendeléseket halászlére, vagy elviteles bejgligyártásba fogtak. Sokféleképpen próbálják menteni a menthetőt, ami lehetőséget is jelent a vendégek számára, hogy most az otthonukban élvezhessék a magyar gasztronómia csúcsteljesítményeit.

A legjobb éttermekben 1350-5500 forint között mozog egy adag halászlé ára, természtesen attól függően is, hogy jár-e még mellé ponty- vagy harcsafilé, belsőség, házi gyufatészta. Egy négy fős karácsonyi családi ebéd vagy vacsora így 10-25 ezer közötti kiadás lehet, ha topéttermekből rendeljük az ünnepi fogást. Aki ilyesmit tervez, annak nem árt sietnie: sok helyen már csak pár napig vesznek fel rendelést elviteles halászlére karácsony előttre.

Látható, hogy a legjobb éttermekben is, ha nem csak hallét, hanem húst, belsőséget és - esetleg, aki a bajait szereti - tésztát is szeretnénk mellé, mindjárt 2000 forint az alsó határ. A legtöbb helyen 5 dl felel meg egy adagnak. Ez az árképzés talán túlzásnak tűnhet, azonban ha megnézzük azt is, hogy más helyeken mennyibe kerül egy adag halászlé, már mindjárt nem olyan vészes.

Hogyha szétnézük a haza ételkiszállítással foglalkozó oldalakon, rengeteg olyan fővárosi helyet találhatunk, ahol halászlevet is kapni. A Trabant Retróban 1590 forint egy adag halászlé, ahogy a Keszegsütőnél is (viszont ez 3 dl, a nagyobb adagért már 2290 forintot kell fizetni). A Paprika vendéglőben 1850, Károlyi étteremben és az Aranyhal vendéglőben 1890 egy adag, de a 21 magyar vendéglő, a Vakvarjú és a Nánási étterem is kínál 2000 forint alatt.

A korhely halászlé harcsa filével, kovászos kenyérrel a Mad Houseban már 2100, a Fridéban a ponthalászlé pontypatkóvel 2350, de belsőséggel 2550, a Trófeából is harcsafilével 2530 egy halászlé. A Kispiac Bisztróból a harcsa, ponty, keszeg, kárász, törpeharcsa vegyes halászlé 2900 forint, akárcsak az akasztói szikiponty filével, belsőség, gyufatésztával a Big Fishben. A Szegedi Halászcsárda (Budapest) pedig 3100-3800 forintért árulja a ponty, harcsa és vegyes halászleveket.

Megfordulhat a fejünkben, hogy közvetlenül az éttermektől elvitelre és nem kiszállító cégen keresztül rendelve olcsóbban kijöhet az ünnepi halászlé. A kiszállítás díját valóban megspórolhatjuk, de olyan sokkal nem kerül így sem kevesebbe a halászlé. Náncsi néni vendéglőjében például a karácsonyi harcsa halászlé (friss harcsából, pontyból, kárászból és keszegből, kissé csípős, belsőséggel - írják a honlapon) 3980 forint, és mindössze 5 dl. A Vörös Postakocsiban a pontyból és harcsából leves (6 dl) 2290 forint. A Lajos Király étterem elviteles pontyhalászléje (keszegből, kárászból, busából, harcsából, pontyból készített halászlé, pontyfilével) 1880 forint, ahol egy adag 5 dl.

Az Ezüstponty vendéglőben többféleképpen is készítik a hagyományos karácsonyi fogást: a vegyes halászlé 2550 forint, a szegedi ponty halászlé 2450 forint, a tiszai harcsa halászlé 2350 forint, míg a tejfölös tárkonyos ponty halászlé 2400 forint. Természtesen taláhatunk olcsóbb megoldásokat is: a Topogó étteremben is van halászlé előrendelés: itt 1 liter le filézett harcsával mindössze 1990 forint. Általánosságban viszont elmondható, hogy idén

nem sokkal kerül többe egy adag halászlé a legjobb hazai éttermekben, mint máshol.

Nehézzé teszi a halászlé előrendelést az is, hogy gyakran a lakóhelyhez közel az utcán sétálva látja meg az ember más években az ilyen halászlé előrendelési ajánlatokat. Hiszen ha elvitelről, előrendelésről van szó, nyilván nem akar az ember 23-án, 24-én átautózni a fél városon sem, azért is lehet ideális érdeklődni a közeli helyeknél. Most viszont, hogy sokkal kevesebb időt töltünk az utcán a járványvédelmi intézkedések okán, elkerülhetik az embert a jó ajánlatok.

Így marad az online tér: a Pénzcentrum tapasztalati szerint érdemes lehet az ételkiszállító oldalak felületén is kutakodni, viszont ha a hozzánk közel eső éttermek kínálatára lennénk kíváncsiak, a legjobb a közösségi médiában, a facebook felületen tájékozódni. Sok étterem a honlapját nem frissítette új információkkal a pandémia óta, viszont a közösségi médiában aktív: ott hirdetik legtöbben az elviteles halászlé lehetőségeket.

Címlapkép: Getty Images