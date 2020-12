Ez is megváltozott: ma már nem hibátlan bort keresünk?

A netes eladás segít megoldani a logisztikát és várhatóan erősödni fog - erről beszélt Palotai Zoltán a Bortársaság kiskereskedelmi vezetője a HelloVidéknek adott interjújában. Szerinte ma már engedékenyebbek a vásárlók, mint korábban.

"Aktív évünk volt, ráadásul a karácsonyi időszak előtt állunk, ami mindig egy magasabb fokozatra kapcsolást jelent" - összegezte a lapnak az esztendőt a cégvezető, aki székesfehérvári nyitásukról azt mondta: ez egy régóta vágyott helyszín számukra, emellett egy gyorsan fejlődő, nagy múltú város. "Mindig azzal a szándékkal nyitunk új boltot, hogy az része legyen a város vagy városrész életének, ne lógjon ki onnan, ne legyen túl elitista, de teremtsen és képviseljen értéket" - fogalmazott az interjúban.

Arra a kérdésre, hogy szokták-e a helyi igényekhez igazítani a kínálatot, igennel felelt azzal együtt, hogy a teljes választékukat mindenhol kínálják.

Palotai szerint a borászok közt fontos probléma a borokhoz való folyamatos hozzájutás logisztikája, amit az internetes rendelés old meg, amely erősödhet a közeljövőben. Szerinte a rutinos fogyasztók ragaszkodóak egy borászathoz, de kipróbálnak újdonságokat is. Azt is kifejtette, hogy tapasztalata szerint a vevők ma a korábbi időszakhoz képest engedékenyebbek atekintetben, hogy hibátlan-e a bor, "ha izgalmas a sztorija vagy az, aki készítette". A teljes interjú IDE kattintva olvasható.

Címlapkép: Getty Images