Ez ám az igazi mobilos lehúzás: megkopasztanak, és még élvezed is

Az ma már nem újdonság, hogy egyes játékok a mikrotranzakciók révén igencsak szép summát vehetnek ki a felhasználók zsebéből, de most egy egészen új, ám nagy múltra visszatekintő szisztéma is útjára indult - írja az Index.

Az alapjaiban remekül kitalált mikrotranzakciós videójátékok már így is elég kifinomult rendszerrel tudtak pénzt szerezni játékosok garmadájától, ám most egy még jobban megspékelt változat indult hódító útjára a távol keletről - írja a lap. Ez pedig nem más, mint az úgynevezett gatcha.

A nagy fordulat igazából az a történetben, hogy az ilyen mechanikával ellátott játékrendszerek szinte minden esetben olyan vásárlásra ösztönzik a játékosokat, amivel jobbak lesznek a játékban, mint azok, akik nem költenek, illetve költéseikkel gyakorlatilag gyűjtögetnek is maguknak virtuális tárgyakat az adott játékon belül. Ráadásul sok ilyen játék már mobilon is elérhető, ami azért nagyon fontos, mert míg egy számítógépért vagy játékkonzolért komoly pénzeket kell kifizetni külön, addig telefonja ma már szinte mindenkinek van, igen gyerekeknek is.

Azt pedig külön nem is kell hangsúlyozni, hogy maga a gyűjtögetés által kiváltott élvezet mekkora szintekig lehet addiktív. Sokan egyébként kifejezetten ellenzik ezeket a játékmechnikákat, sőt a szerencsejátékhoz hasonlítják őket, ezért sok gyártónak lépéseket is kellett tennie, hogy szofisztikája a rendszerét, ne legyen annyira szembetűnő a lenyúlás.

a lényeg mindegyiknél nagyjából annyi, hogy a játékos bizonyos mechanizmusok segítségével manipulálhatja a szerencséjét, de ahhoz, hogy ennek kézzelfogható eredménye legyen, általában még a legbarátságosabb rendszerekben is pénzt kell költeni

- írja a lap. A világ egyes országaiban azonban a jövőben élesedhetnek még szabályozások a piacot illetően, ezért a fejlesztőknek nem árt figyelniük. A gatchák nyugaton egyébként még nem oly elterjedtek, de ez természetesen idővel változhat.

Címlapkép: Getty Images