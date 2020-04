Ez a kártya lehet a megoldás a bevásárláshoz a járvány alatt: neked is van?

A Széchenyi-pihenőkártya felhasználásának kibővítését javasolják az élelmiszerboltokban a kiskereskedelmi ágazat képviselői a kormánynak, az iparkamarával közös javaslataikon túl további elképzeléseket is megfogalmaztak a jövő héten bemutatkozó gazdaságvédelmi akciótervhez. Amíg alvó állapotban van a belföldi utazási terület, a turizmusban forgó Szép-kártya beváltási körének bővítése több ezer család számára jelentene több milliárd forintnyi azonnali segítséget a mindennapokban.

A tegnap nyilvánosságra hozott kamarai anyagon kívül a kereskedelmi szövetségek konszenzusos javaslatot is eljuttatnak a döntéshozók felé, amely megosztaná a turisztikai iparággal az eredetileg a munkavállalói réteg rekreációját, pihenését szolgáló kafetéria, a Szép-kártya bármely alzsebében lévő több milliárd forintnyi feltöltési összegeket. Elképzelésük szerint ezeket átmenetileg élelmiszerboltokban is be lehetne váltani - értesült a Magyar Nemzet.

A napi ellátási lánc résztvevőinek ágazati képviselői azzal érvelnek, hogy a veszélyhelyzeti időkben a lakosságnak nagy szüksége van az élelmiszer- és alapbeszerzések anyagi hátterének minden lehetséges elérhető eszközzel való megerősítésére. Ezért kérik a béren kívüli juttatásként év elején feltöltött összegek elköltésének rugalmasabbá tételét több mint egymillió kártyatulajdonos munkavállaló esetében, amely rengeteg családnak lenne hasznos lehetőség a mindennapos fogyasztáshoz szükséges élelmiszerek, fogyasztási cikkek bevásárlásakor.

Kezdeményezzük, hogy a Szép-kártya bármely "zsebe" nyíljon meg jogszerűen az élelmiszerek, fertőtlenítőszerek és a napi cikkek vásárlására. Az egyéb célú felhasználás a vészhelyzetben lehetetlen, a családoknak pedig szükségük van anyagi segítségre

- mondta el a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Neubauer Katalin aláhúzta, ebben a többi kereskedelmi szakmai képviselet is egyetért, akik egyben köszönetüket is kifejezik, hogy a kormány a kereskedelem részére is tervez mentőövet nyújtani.