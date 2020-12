Ez a karácsony más lesz, mint az eddigiek: szerényebb, de meghittebb ünnepre számíts

Egy friss kutatása szerint a vásárlók Európa szerte több időt és energiát fordítanak a megfelelő karácsonyi ajándékok kiválasztására mint a korábbi években. Az európaiak háromnegyede (77%) szerint az idei év emlékeztette őket arra, hogy mik az igazán fontos dolgok az életben, 65 százalékuk ezért személyesebb, átgondoltabb ajándékokkal lepi meg szeretteit.

Míg a vásárlók 58 százaléka a mostani, számos kihívást jelentő év miatt szűkebb keretből vásárol, a válaszadók fele (51%) azt állítja, hogy személyesebbé teszi az ajándékokat, és 45 százalék több időt tölt annak elkészítésével vagy kiválasztásával. A magyarok 71 százaléka vásárol idén kisebb keretből, és a megkérdezettek közel fele (42%) olyan jótékonysági ügyet támogat az ajándék választásakor, amivel vissza is tud adni a közösségének.

A 2020-as év átgondoltabbá tette az embereket a mindennapokban, beleértve azokat az embertársaikat is, akiket személyesen nem ismernek: az európaiak és a magyarok között is 17 százalék volt azok aránya, akik idegenek számára vásároltak ajándékokat, így segítve a rászorulókat a mostani, sok nehézséget hozó év végén.

Az európaiak fele (48%) vásárolt olyan ajándékot, amelyekkel valamilyen formában segíti közvetlen környezetét: közel minden ötödik (18%) európai és a magyarok 15 százaléka jótékonysági szervezeteket támogató tárgyakat vásárolt, az európaiak 17 a magyarok 15 százaléka vásárolt állatok befogadásával kapcsolatos ajándékot, 14% pedig valakinek a nevében tett felajánlást jótékonysági szervezet javára. Az európaiak 19 százaléka vásárolt jótékonysági karácsonyi képeslapot. Itthon ez utóbbi kevésbé népszerű ajándék, minden tizedik magyar kosarába került csak belőle.

A Mastercard kutatása arra is rámutat, hogy az emberek idén azt is jobban átgondolják, hogy hol vásárolnak. Minden második (50%) vásárló tudatosan támogatta saját közösségét a karácsonyi vásárlás során. 59 százalékuk helyben vásárol a közösség támogatása céljából: 44 százalékuk helyi kisvállalkozások ajánddékkártyáival lepi majd meg szeretteit, 61 százalék az ételeket és italokat a helyi boltokban veszi meg. A magyarok számára az európai átlagnál is fontosabb a helyi üzletek támogatása: 78 százalék idén jobban átgondolja, hol vásárol, 61 százalék tudatosan ad vissza saját közösségének a karácsonyi vásárlás során, és 60 százalék helyi kisvállalkozásoktól, üzletekből vásárol ajándékokat.

Az európai adatokat tekintve a személyes ajándékok listáját 2020-ban a házi készítésű ajándékcsomagok (38%), a wellness-ajándékok (37%) és a keretezett fényképek (35%) vezetik, ezt követik a közösen megélt, élmény alapú ajándékok (32%) és a személyre szabott díszek (26%). A magyarok esetében szintén a saját készítésű ajándékcsomagok a legnépszerűbbek (45%), a második helyre a keretezett fényképek és fotókönyvek (43%), a harmadik helyre pedig az élményalapú ajándékok kerültek (35%).

A legkedveltebb személyes ajándékok Európában

1. Házi készítésű ajándékcsomag (38%)

2. Wellness ajándékok (37%)

3. Keretes fényképek vagy fotókönyvek (35%)

4. Élményalapú ajándék közös időtöltéshez (32%)

5. Személyre szabott díszek (26%)

6. Egyforma ruhadarabok (23%)

7. Kézzel készített gyertyák (16%)

8. Illusztráció vagy rajz (15%)

9. Saját vers vagy történet (12%)

10. Saját készítésű társasjáték (11%)

A legkedveltebb személyes ajándékok Magyarországon:

1. Házi készítésű ajándékcsomag (45%)

2. Keretes fényképek vagy fotókönyvek (43%)

3. Élményalapú ajándék közös időtöltéshez (35%)

4. Személyre szabott díszek (32%)

5. Egyforma ruhadarabok (22%)

6. Wellness ajándékok (21%)

7. Illusztráció vagy rajz (18%)

8. Kézzel készített gyertyák (14 százalék)

9. Saját vers vagy történet (10%)

10. Saját készítésű társasjátékok (6%)

"Kétség kívül sokunk számára nagyon más lesz a karácsony az idei évben. Az ünnepek mindig is kiemelkedő vásárlási időszakot jelentettek, de mivel 2020 mindenki számára kihívásokkal teli év volt, szívmelengető látni, hogy Európa-szerte az emberek több időt, gondolatot és személyes elemet csempésznek a karácsonyi ajándékaikba" - mondta Mark Barnett, a Mastercard európai elnöke. "A kisvállalkozások jelentik az európai ökonómia gerincét, így karácsonykor a helyi vásárlás nemcsak a helyi közösség, hanem a gazdaság egészének újjáépítésében is hatalmas változást hozhat."

Címlapkép: Getty Images