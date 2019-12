Ez a boltok titkos trükkje: mutatjuk, hogy nem tudnak lépre csalni

Sokan már a Black Friday őrült akcióival megkezdik a karácsonyi bevásárlást, remélve, hogy a kedvezményesen beszerzett ajándékok csökkentik az ünnepekkel járó anyagi terhet. A karácsonyi fények káprázatában és a reklámok tömkelegében nem olyan egyszerű felmérni valós igényeinket, mint gondoljuk. A túlfogyasztás és az ezzel együtt járó túlköltekezés ellen csakis tudatossággal lehet védekezni, és erre az ünnepekkor is tudatosan figyleni kell - vallják a szakértők.

Az akciókat érdemes egész évben tudatosan kezelnünk, de az ünnepi időszak külön kihívásokat tartogat számunkra - hívják fel a figyelmet a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő szakértői. Évről évre több pénzt költünk el különböző webshopokban, a hazai online kiskereskedelem 2018-ban elérte a nettó 425 milliárd forintos éves forgalmat. Az interneten keresztül lebonyolított tranzakciók lehetséges veszélyeiről mindenki hallhatott már, de ezek odafigyeléssel és rutinellenőrzéssel kivédhetők. Tudatosságunk, azonban nem merülhet ki ennyiben.

Az akciók által gerjesztett pszichológiai nyomás alól csak odafigyeléssel szabadulhatunk - nem árt erről a gyerekekkel is beszélgetni. Hajlamosak vagyunk megvenni valamit pusztán az akció kedvéért, még akkor is, ha egyébként bőven ráért volna a beszerzése. Ellenőrizzük az árösszehasonlító oldalakon, hogy nem csak a karácsonyi akció előtt pár nappal emelkedett-e meg az áhított termék ára, nagyobb gyerekeknek ennek használata is megmutatható. A kihagyhatatlanság érzését fokozhatja az az etikátlan kereskedelmi gyakorlat, mely során az adott termék vagy szolgálatás mellett feltüntetik, hogy hány ember nézi éppen az ajánlatot vagy hány darab van még készleten, belehajszolva ezzel a vásárlót egy meggondolatlan kiadásba.

Amennyiben a tudatosságra kondicionálás már gyerekkorban megkezdődik, úgy felnőttként sokkal kevesebb kellemetlen pillanattal kell szembenéznünk

- mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója. "Tudatossággal legyőzhetővé válik mélyen gyökerező vágyunk az ingóságok halmozására, ezáltal sokkal kedvezőbb pénzügyi helyzetbe kerülhetünk.

Mindenhol befolyásolnak

Természetesen nem egyedül az akciók ejthetnek minket rabul. Ismerős az érzés, amikor egy csokireklámot látva legszívesebben már vennénk a cipőnket és szaladnánk el a boltba. A gyerekek minden nap ezt érzik, ha belépnek egy üzletbe. Persze ehhez már boltba sem kell menni: algoritmusoknak köszönhetően pont olyan online hirdetésekkel bombáznak, amik potenciálisan érdekelhetnek bennünket. Könnyedén azon kaphatjuk magunkat, hogy már fél órája böngészünk egy webshopot, és esélyes, hogy kosarunkban is landol pár dolog.

kalkuláljunk előre!

December vége felé legtöbbünk csak félve meri megnézni bankszámla egyenlegét. A kellemetlenségek elkerülése végett mindenképpen szükségünk van egy költségvetésre, melyben meghatározzuk, hogy mennyit költünk ajándékokra, mennyit dekorációra és mennyit a rokonok megvendégelésére. Ha előre eltervezzük, hogy kit mivel lepünk meg, elég kicsi az esélye, hogy elszaladna velünk a ló.

Advent hetei azonban számos járulékos költséggel is járnak. Egyik ilyen az önjutalmazás. Persze semmi probléma nincs azzal, ha saját örömünkre veszünk ezt-azt. De mielőtt beszereznénk a vágyott terméket vegyünk egy mély levegőt és gondoljuk végig, hogy valóban szükségünk van-e rá. Még jobb, ha alszunk rá párat, ugyanis impulzusszerű vásárlásainknak három egyszerű kimenete lehet: megveszünk valamit és hosszú távon elégedettek vagyunk, megveszünk valamit és bűntudatunk van, megveszünk valamit és elfelejtjük. Adjunk magunknak időt, legyünk türelmesek, legyünk tudatosak. Hiszen minek is költenénk valamire, amivel jobb esetben is csak közömbösek leszünk.

Lassítsunk le!

A karácsonyi bevásárlás hallatán legtöbben fejvesztett rohanásra és tömegben való lökdösődésre, őrült parkolóhelyvadászatra asszociálunk. Amellett, hogy anyagilag is jobban járunk, az előre tervezéssel ezt is elkerülhetjük. Ha rászánunk pár órát és átgondoljuk az összes felmerülő költséget, hagyva magunknak egy kis mozgásteret, pár nap alatt elintézhetjük az ajándékok beszerzését, majd az ünnepre való felkészülés többi fázisát. Ezzel az energiabefektetéssel sokkal szebbé és meghittebbé tehetjük az adventi időszakot.

Címlapkép: Getty Images