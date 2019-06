Évente egyszer van ilyen akció: ezért állnak most sorban az Aldiban, Lidlben, Sparban

Június 16-án apák napja, amit egyre többen ünnepelnek idehaza is. Ha valaki nem tudja mivel kellene meglepnie az édesapját annak jó hírünk van, a magyar hiper-, és szupermarketekben ütősebbnél ütősebb akciók vannak barkácseszközökre, kerti szerszámokra és csupa apás cuccokra, csak győzzön az ember választani közülük. Mutatjuk a legjobb ajánlatokat.

Június 16-án apák napja, amin az anyák napja után szabadon illik megünnepelni az apákat is. Legalábbis egyre többen gondolkodnak így Magyarországon is. Így ahogy más újhullámos, nyugatról származó ünnepek, mint például a Halloween, az apák napja is egyre inkább felkerül a térképre.

Ennek apropóján, kissé rendhagyó módon mi is összegyűjtöttük, hogy a legnagyobb magyarországi boltokban, melyek azok az akciós termékek, amikkel az apákat könnyen meg lehet lepni most vasárnap, június 16-án. Lesz itt minden, fűnyíró, medence, ventillátor, söröskorsó, minihűtő.

Aldi

A diszkontban ezen a héten például 80 ezer forintért lehet kapni 4 ütemű áramfejlesztőt, de kerti locsolótömlőket is lehet vásárolni 2 999 forintért, sőt ha valaki nagyon korszerűsítené és ezzel megkönnyítené apának mondjuk a kert locsolását, az vásárolhat öntözőkomputert 11 990 forintért. Nincs olyan apa, aki ne örülne például egy mini hűtőszekrénynek, már persze ha van neki hely a lakásban, esetleg a szobában, hűteni az üdítőt, sört, bármit, egy mini hűtőszekrény a diszkontban 29 990 forintba kerül. De nagyon vagány ajándék lehet a nyári hónapokra egy elektromos légycsapó is, ami 1 199 forintba kerül.

Lidl

A Lidlben az elektromos hűtőtáska 15 999 forintba kerül, de aki beérné egy simával is, az már 3 999 forintért is találhat. De ha apuka mondjuk szeret horgászni, kempingezni, akkor jó ajándék lehet neki egy duplafalú, sötétített sátor is, amit 19 999 forintért lehet beszerezni, sőt egy üdítő(sör)tartós kempingszéket már 3 799 forintért is be lehet szerezni, míg egy kempingágy 12 999 forintba kerül. Multifunkciós szerszámot is vehetünk 1 999 forintért, de apróbb darabok vannak 999-ért is. Aki valamilyen kültéri főzős kellékkel lepné meg apát, az is bőven válogathat, egy 13 literes rozsdamentes bogrács 3 999, zománcozott társa, ami 14 literes 2 999 forintba kerül.

Spar

A Sparból állóventillátorral kedveskedhetünk apának, ha már nagyon nem bírná a kánikulát, darabja 5 999 forint, de asztali ventillátort már vehetünk 3 999 forintért. Hűtőtáskát is találunk a szuperekben, ára 1 599 forint, amibe 5 darabos hűtő akkut is vehetünk 599 forintért.

Tesco

A hiperben rengeteg barkácsáru lesz leárazva, így például sarokcsiszolót vásárolhatunk 10 990 helyett 7 999-ért, de van itt ütvefúró 4 ezer forintos engedménnyel, 9 999 ért vagy körfűrész is 26 990 helyett 21 490-ért. Ha valaki igazán nagyban tolná az italkészítést vagy csak kezdőként elmerülne a pálinkakészítés misztikumában, annak jó választás lehet az ECO pálinkafőző, ami 69 990 forint helyett 49 990 forintba kerül. De számos medencére van 20 százalékos engedmény, ami jól jöhet a nyári kánikulában.

Auchan

Az Auchanban a zománcozott bogrács 4 990 forint, a Greenzone fűnyíró 42 990, egy hidraulikus krokodilemelő 6 990, míg egy elektromos hűtőláda 9 990 forintba kerül. Vásárolhatunk persze autós üléshuzatot is 3 490-ért vagy autós takaróponyvát 3 990 forintért. Ha nem akarjuk, hogy apa mondjuk a régi fűnyíróval bajlódjon a kertben, akkor jó választás lehet neki egy benzines fűkasza, ami 38 990 forintba kerül, de feldobhatjuk a kedvét söröskorsóval is, melynek darabja 1 290 forint.