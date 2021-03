Évente egyszer akcióznak ekkorát a magyar boltok: ezért rohan most mindenki

Korábbi kutatások szerint, 100-ból csaknem 9 magyar nőt megajándékoznak nőnap alkalmából. Természetesen ilyenkor a virág a legnépszerűbb ajándék, de sokan vesznek szeretteiknek csokoládét, ruhát, akár parfümöt is. A nagyjelentőségű napról pedig természetesen a boltok sem feledkeznek meg, úgyhogy a Pénzcentrumon most összegyűjtöttük, milyen tematikus akciókkal várják a legnagyobb hazai szuper-, hipermarketek, valamint diszkontok a vásárlókat.

Március 8-án, hétfőn tartják Magyarországon is a nőnapot. A nemzetközi kezdeményezés alkalmából idehaza százból 84 nőnek kedveskedik a párja nőnap alkalmából - derült ki egy korábbi Nielsen kutatásból. Ezen felül ráadásul a férfiak más, női családtagjukat is tömegesen köszöntik. A hazai tapasztalatok azt is mutatják, a magyar férfiak legalább 1000 forintért vásárolnak virágot nőnap alkalmából - mutatott rá korábban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe. Ezek mellé sok esetben társulhat persze némi csokoládék, meglepetés ruha, esetleg ékszer vagy parfüm.

Mindennek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy a magyar boltok tematikusan rávetik magukat a nemzetközi nőnapra, úgyhogy az áruházak már most javában tele vannak virágokkal, csokoládékkal, sőt mi több gigantikus nőnapi akciókkal. Ezek közül szemezgettünk most!

Lidl

A diszkont címoldalon hirdeti hogy a rózsa-, tulipán-, gerberacsokor 13 és 9-9 szálas változatban 899 forint helyett 799 forintba kerül. Ezen felül lehet vásárolni hajtott jácintot is 279, virágzó növénymixet 999, illetve törzses azáleát is 1 299 forintért. A zámia darabja 1 1199, a kamélia 2 999 forintba kerül, míg egy 2 ágas pillangóorchideát kerámiában 3 299 forintért vásárolhatunk meg. Viszont az exkluzív orchidea üvegben már 5 999 forintba kerül. A J. D. Gross praliné 849 forint helyett, 639-be, a Juhász Rosé 999 helyett 749-be, míg a kókuszízű karibi rum 2 599 forint helyett 2 099 forintba kerül.

Tesco

A hiper aktuális akciós újságjának első oldalán reklámozza a nőnapi akciókat. Ebből pedig kiderül többet között, hogy 250 grammnyi eper 599 forint helyett 399-be, a 150 grammos Raffaello 899 helyett 649-be, illetve a Juhász Rosé 999 749 forintba kerül. A lepkeorchidea, 2 ágas, műanyag cserépben 2 799, a gerbera- és jácintcsokor 2 499, a liziantusz-csokor pedig 1 999 forint helyet 1 799 forintért vásárolható meg. A Milka Moments flowes boksz, ami 35 gramm csokoládét tartalmaz, most 299 forint helyett 259-be, a 200 grammos After Eight 1 199 forint helyett 799 forintba kerül, miközben a Szamos desszertekre legalább 20 százalékos akció élesedett. Ezen felül a hiper legalább 20 százalékos kedvezményeket ad L’Oréal arcápolási termékekre, de női vászoninget és ruhát is árul 6 490, illetve 4 790 forintért.

Spar

A szupermarketben a Stühmer Köszönöm! desszert (120g) 1 799 forint helyett 1 499, a Lindt Lindor desszert 2 299 helyett 1 599, a Martini Asti 4 199 forint helyett 2 799 forintba kerül a 9. héten. A virágfelhozatalt tekintve a Dendrobium Nobile (2 ágas) 2 290 forintba kerül, de egy darab dobozos orchideát vásárolhatunk 599 forintért is, miközben a nőnapi korallvirágért 799 forintot kell kiperkálni. Egy darab 14 cm-es cserépben lévő hortenzi 1 990 forintot kóstál, de egy 9 szálas tulipáncsokrot már 799 forintért is be lehet szerezni.

Aldi

A diszkontban a cseréppel együtt legalább 60 centis kaméliák 4 499 forintba kerülnek, de a 10,5 centis cserepes rózsát már 799 forintért is be lehet szerezni. A tulipán 3 hagymával 429, a klívia 2 999, az orchidea üvegben gyöngyökkel 2 999, míg a nőnapi virág 599 forintba kerül. A Milka flower box (35g) 259, a 200 grammos Toffifee 1 099 forintba, a Choceur praliné pedig 849 forintba kerül. A csokoládés banán ezeken felül 1 099 forint helyett 899-be, a Choceur praliné pedig 1 499 forint helyett 999 forintba kerül. Ugyanezen márka marcipántallérjaiért pedig 1 599 helyett 1 099 forint kell kiperkálni.

Auchan

A hiperben a primula 10,5 centis cserpében 219, a 200 grammos Ferrero Rocher desszert 1 899 forint helyett 1 399, a Mexx eau de toilette pedig 6 699 forint helyett 3 699 forintba kerül. A 250 grammos Toffifee 1 399 forint helyett 1 199 forintba kerül, a Lindt Lindor desszert 2 299 helyett 1 499-be, míg a 150 grammos Raffaello desszert 699 forintért landolhat a bevásárlókosárban. A jácint, nárcisz vagy tulipán nagymás növények, 9 centis cserépben 399 forintba kerülnek, miközben a 10,5 centis cserepes korallvirágért 599 forintot kell fizetni. A szintén 10,5 centis rózsa (többféle színben) 999 forintba kerül, ugyanannyiért azonban vásárolhatunk 11 cm-es cserépben Ornithogalum Dubiumot is.

