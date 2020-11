Évek kérdése és egy szem dió sem terem majd: egekbe szökhetnek az árak?

Az előző években még főként az ország nyugati részében pusztító nyugati dióburok-fúrólégy kártételéről immár az egész országból érkeztek visszajelzések: még a Békés megyéből érkező válaszok túlnyomó többsége is tömeges kártételről számol be, mindössze két megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye tekinthető viszonylag kevésbé fertőzöttnek.

A kiskertekből a jelek szerint a vártnál is hamarabb tűnhet el a diótermés, töredékére eshet vissza azoknak a háztartásoknak a száma, akik a diót elsősorban a saját kertjéből szerzi be pár éven belül - írja az Infostart. Az 1-2 fával rendelkezők értetlenül állnak a jelenség előtt, és a legtöbben nem tudják: a dióburok.fúrólégy ellen csak a vegyszeres védekezés jelent megoldást. A kártevő természetesen a diótermelők gazdálkodását is fenyegeti, a kieső termés miatt pedig nőhetnek a dióárak.

Ráadásul a fúrólégy éppen a szórványültetvények, vadon termő fák vagy alacsony ráfordítással gondozott ültetvények termését károsította leginkább, ahonnan a dióbél jelentős része származik, és ez a kínálat további csökkenéséhez, árnövekedéshez vezethet. A HelloVidék megvizsgálta, milyen áron érhető el idén a dió. Hát nem lesz olcsó a karácsonyi sütés:

A vidéki fogyasztói piacokon a dió kilóját 3500-4800 forintért kínálják, a nagybanin 2800-3700 Ft/kg áron mérik a Piaci Árinformációs rendszer adatai szerint. A budapesti nagybani piacokon az árusok 3300 forintért mérik a diót, a fogyasztói piacokon 3980 forint a dió kilója átlagosan.

Az áruházláncokba is most kezd el beszivárogni a dió: a Spar akciós kínálatában 3995-8660 Ft/kg-os áron lehet megvásárolni a csomagolt diót, a Tescóban 3345-5995 Ft/kg az ára. Egy közepes adag diós bejglihez elkél egy kiló dió, tehát a sütési költségek azonnal 3000 forintnál kezdődnek, és az még csak a dió (ha jó áron sikerül kifogni).

