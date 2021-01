Eszméletlen, mennyit lógnak ezen a magyarok: rekordév volt 2020

Újabb rekordot döntött a mobilinternetezés 2020-ban, a Vodafone ügyfeleinek adathasználata 54 százalékkal nőtt 2019-hez képest, a legtöbbet december második hetében interneteztek - közölte a szolgáltató az MTI-vel.

A Vodafone felidézte: tavaly a távoli munkavégzés és otthoni tanulás miatt a telekommunikációs infrastruktúrának minden korábbinál fontosabb szerep jutott.

December második hetében mobilinterneteztek a legtöbbet az ügyfelek, amikor a korábbi év legforgalmasabb heténél 63 százalékkal több adatot használtak. A karácsonyi időszakban is több adat fogyott: a 2019-es 764 millió megabájtnál (MB) több mint másfélszer annyit, majdnem 1,2 milliárd MB-ot mobilneteztek a Vodafone ügyfelei.

A növekvő tendencia a karácsonyi időszakot követően, az ünnepek között, illetve az év utolsó napján is folytatódott: a 2019-es 500 millió MB adatfogyasztással szemben 2020-ban több mint másfélszer annyit, 794 millió MB adatot fogyasztottak az ügyfelek, ez részben a videós tartalomfogyasztás iránti igény emelkedésével és az otthon töltött szilveszterrel indokolható a Vodafone szerint.

Kitértek arra: a korábbi évekhez hasonlóan az SMS 2020-ban is veszített népszerűségéből, 18 százalékkal kevesebbet küldtek belőle az ügyfelek, elsősorban a csevegőalkalmazások egyre szélesebb körű elterjedése miatt.

A hanghívások gyakoriságában 2020-ban minimális, 2 százalékos csökkenés volt, ugyanakkor a hívások hossza folyamatosan nő, 2020-ban 14 százalékkal nőtt a hívások időtartama 2019-hez képest. Ez egyrészt annak tudható be a Vodafone szerint, hogy a tavalyi évben, a veszélyhelyzet alatt sokan csak telefonhívásokkal tudták tartani a kapcsolatot szeretteikkel, másrészt a különböző korlátlan díjcsomagokkal a hosszú telefonbeszélgetések is mindenki számára elérhetővé váltak - írták.

Az MTI érdeklődésére korábban a Telenor és a Magyar Telekom is azt közölte, hogy jelentős forgalomnövekedést mértek hálózataikon szilveszterkor és újév napján. A Telenor adatai szerint a magyarok tízszer többet mobilneteztek 2020-ban szilveszterkor, mint öt évvel ezelőtt. A mobilnet-használat növekedése évről évre megfigyelhető, ám egyes ünnepekkor kiugró értéket képes elérni. Ilyen a szilveszteri időszak is, a mobilnet-forgalom az éjszakai kijárási tilalom mellett is jelentős, 33 százalékos növekményt mutatott 2019 szilveszteréhez képest a Telenor hálózatán.

A Telekom hálózatán a december 31-i és január 1-i napok mobil adatforgalma 14 százalékkal, a vezetékes adatforgalom 32 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Mindkét hálózaton az újév napján bonyolítottak nagyobb forgalmat az ügyfelek. Kitértek arra is: a szilveszteri SMS-forgalom évről évre csökken, azonban még mindig sokan választják az újévi jókívánságoknak ezt a formáját, mert közel 400 ezer SMS-t küldtek el a Telekom ügyfelei 2021 első fél órájában. Ugyanebben az időben 420 ezer hívást is indítottak a Telekom hálózatán, ezek jellemzően rövid hívások voltak.

Címlapkép: Getty Images