Ennyivel drágább itthon a Netflix, mint Angliában vagy az USA-ban

Megdöbbentő, de arányaiban az USA-ban, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban is olcsóbb a Netflix, mint Magyarországon. Ezzel együtt Magyarország egyáltalán nem számít drága országnak, egy átlagos magyar előfizetőnek egy műsor körülbelül fél forintjába van. A havi díj nem sok nálunk, ellenben kifejezetten sok műsort kínál országunkban a szolgáltató.

A Netflix ma már majd 80 országban elérhető szolgáltatás, köztük Magyarországon is. De vajon honnan tudhatjuk, mi, magyar előfizetők, hogy igazándiból megéri-e nekünk előfizetni a szolgáltatásra vagy ár-érték arányban nem is annyira jó dolog ez nekünk. Ahhoz hogy ezt kiszámolhassuk nem is kell mást tennünk, minthogy megnézzük az egyes országokban összes hány műsort (film, illetve sorozat) tartalmaz a szolgáltatás, és az itt talált számmal elosztjuk az előfizetés díját. Szerencsére a Comapritech oldala ezt megtette mindenki helyett, és a teljes listájukból kiderült, hogy

Magyarország összességében a 20. legolcsóbb Netflix ország a világon.

Európában ellenben a 2. legolcsóbbként végzetünk. Hazánkban összesen 4 951 műsor (sorozat, film) érhető el a Netflix kínálatában, úgy hogy a Basic előfizetői csomag 2 490 forintba kerül. Ezen felül természetesen van Standard és Prémium előfizetői csomag is, de átlagosan egy műsorért a portál számításai szerint

egy magyar előfizető 0,00179 dollárt fizet, mai árfolyamon számolva ez körülbelül fél forintot jelent.

Ezzel az eredménnyel egyébként bőven előzzük Horvátországot, Romániát, de még Szlovákiát is. Igaz, azonban ami igaz olyan országok viszont előttünk vannak, mint Ausztrália, az USA vagy Nagy-Britannia. Ezeken a helyen tehát nemcsak hogy pofátlanul olcsó a havi előfizetés, de még rengeteg műsor is elérhető. Ausztráliában a teljes repertoár például 5 349 műsorból áll, míg Nagy-Britanniában ez a szám több mint 5 700, az USA-ban pedig 5 900 fölött van a szám. Mindez ráadásul úgy, hogy egy átlagos brit 5,99 fontot fizet az alapcsomagért, míg egy Ausztrál 9,99 ausztrál dollárt, egy amerikai pedig 9 amerikai dollárt.

A lista negatív élén, azaz ahol a legdrágább a Netflix, Dánia végzett, az itteniek egy címért 0,00359 dollárt fizetnek, úgy hogy a teljes kínálat darabszáma csupán 3,305, azaz még a magyarénál is 1 600-al kevesebb, úgy hogy egy dán 79 dán koronát fizet egy hónapban az alapcsomagért. Az eredmények tehát magukért beszélnek, de azért érdemes azt is megemlíteni, hogy egy ausztrál, angol vagy amerikai gyakorlatilag a teljes kínálatot anyanyelvén élvezheti. Eközben a magyar előfizetőknek még mindig elég kevés műsorhoz érhető el szinkron és/vagy felirat. Ezzel tehát számolni kell, na meg persze azzal is, hogy a magyarok átlagosan híresen rosszul beszélnek idegen nyelveket, és összességében ez sem a mi oldalunkra mozdítja a Netflix-mérleg nyelvét.