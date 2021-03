Ennyit kereshetsz a Háda üzletekben: hány éves a Háda, a Háda milyen üzlet, mikor nyit a Háda?

Háda mennyi a fizetés? Mutatjuk, hol van Háda Budapesten és vidéken (Háda Budapest, Háda Pécs). Hány éves a Háda és mikor nyit a Háda? Mi a helyzet a Háda online tevékenységével?

A Háda az egyik legnépszerűbb használtruha-kereskedés ma Magyarországon, ami nem csak már többször hordott, hanem számos új és egyedi darabot is forgalmaz. Cikkünkben eláruljuk, mi a Háda története, hány éves a Háda idén, 2021-ben és hol van Háda Budapesten és vidéken. Tudd meg, a Háda milyen üzlet és a korlátozások után, illetve általánosságban mikor nyit a Háda! A Háda karrier szempontjából sem utolsó, azt is eláruljuk, hogy a Háda mennyit fizet alkalmazottjainak az aktuális álláshirdetések alapján.

A Háda története: hány éves a Háda?

A Háda napjaink egyik legnépszerűbb használt ruhákat forgalmazó hálózata, amelyet 1995-ben alapítottak és azóta is töretlen a népszerűsége. Jelenleg a Háda hálózata körülbelül 80 üzlethelyiséggel működik az országban és 900 munkaműhelyt tart fenn. A Háda éves forgalma meghaladja a 10 milliárd forintot is. A Háda különlegessége, hogy mind az alacsonyabb, mind a magasabb fizetési kategóriába tartozó állampolgárokat kiszolgálja, hiszen egyedi, külföldről származó termékkínálata lehetőséget biztosít bármilyen öntözködési stílusirányzatban.

A Háda alapítója, Háda György felfedezte a lehetőséget a külföldön leselejtezett ruhák forgalmazásában: míg Magyarországon a szezonvégi ruhák leárazásuk során csupán 10-30%-ot veszítenek az árukból, ez a nyugati országokban akár 70-80% is lehet, újonnan. Emellett a Háda 100%-ig magyar tulajdonban van. További érdekesség, hogy a nyugati országokban az emberek nem gyűjtögetik, raktározzák azokat a ruhákat, amelyeket nem használnak vagy már divatjamúltak - ezeket a boltok és az emberek felajánlják karitatív szervezeteknek, amelyek az összegyűjtött ruhákat kiárulják olyan kereskedelmi hálózatoknak, mint a Háda. Az ebből befolyt jövedelmet rendszerint jótékonysági célokra fordítják.

A Háda üzletek nem csak az újszerű ruhákat és az aktuális divatnak megfelelő viseletet biztosítják vásárlóik számára, hanem a környezetbarát ruhavásárlási alternatívát is, hiszen így a megmaradt ruhák, táskák és cipők újra fel lesznek használva - ezt nevezzük "fenntartható divatnak". A fenntartható divat követésével csökkenthetük ökológiai lábnyomunkat, illetve hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a kereskedelemben és a magánháztartásokban megmaradt ruhadarabok ne vesszenek kárba.

A Háda Angliából, Skóciából és Svájcból importálja a ruhákat Magyarországra, az árukészlet állandó jelleggel, havi rendszerességgel megújul. A Háda a ruhákat 3 kategóriába sorolja: a márkásabb, igazán jó minőségű termékek egyedi árakon kelnek el, a középső kategóriát a kilóra mért ruhák alkotják, az alsó kategóriát pedig a diszkont ruhák, amelyeknek árát folyamatosan csökkentik.

Mikor nyit a Háda?

A Háda üzleteket ugyanazok a korlátozások érintik, mint bármely más divatcikkeket forgalmazó boltokat, amelyeket a koronavírus járvány megfékezésének céljából átmenetileg bezártak. A Háda és más divatszaküzletek egyszerre fognak kinyitni, amelynek a dátuma egyelőre még képlékeny. A Háda üzletei országszerte eltérő nyitvatartással nyújthatnak szolgáltatást.

Hol van Háda Budapesten és vidéken?

A Háda körülbelül 80 üzlettel rendelkezik Magyarországon. Budapesten a Háda számos kerületben fellelhető, az üzletek megtalálhatóak a legtöbb plázában, bevásárlóközpontban is. A Háda Pécs, Győr, Debrecen, Szeged és más megyeszékhelyeken is fellelhető, illetve meglátogathatjuk üzleteiket olyan kisebb, vidéki városokban is, mint Ajka, Dunaújváros, Nagykanizsa, vagy Tiszakanyár is. Az árak országszerte azonosak: a prémium márkaüzletekből származó ruhák természetesen drágábbak, a kilóra mért áruk olcsóbbak. A Háda termékei szinte minden fellelhető divatkategóriában jól szerepelnek: az árucikkek között a farmernadrágoktól kezdve az irodai viseleten át, a kisestélyikig mindenféle ruhanemű megtalálható.

A Háda online tevékenysége: hogy működik a Háda webshop?

Gondoltad volna, hogy online is vásárolhatsz a Háda üzleteiből? A koronavírus ellenére is be tudjuk szerezni az áhított, egyedi ruhadarabokat: ami szimpatikus számunkra, ugyanúgy megrendelhetjük a Háda online áruházából bármelyik divatmárka oldalához hasonlóan. Válasszuk ki a kívánt terméket, ellenőrizzük a Háda webshop oldalon feltüntetett méretet és minőségi besorolást, majd vásároljuk meg egyszerűen.

Háda karrier: milyen munkavállaló lehetőségek vannak?

A Háda üzletei számos magyar munkavállaló részére biztosítanak könnyen elvégezhető munkát heti 4-5 napon keresztül, amelybe nem tartozik bele a vasárnapi munkavégzés. Egy átlagos Háda dolgozó Budapesten a munkahelyi bónuszokat nem számítva bruttó 219.000 Ft-ot (azaz nettó 145.635 Ft-ot) visz haza, illetve 50%-os dolgozói vásárlási kedvezménnyel rendelkezik, ami igazán gazdaságos a magyar öltözködési viszonylatban. A Háda dolgozók havi keresetét befolyásolhatja, hogy melyik magyar régióban vállalnak munkát, illetve teljes- vagy részmunkaidőben végzik-e azt.

