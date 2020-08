Ennyit kaszált a Tenet, az új Nolan-film a hétvégén: csak győzzék a mozik a sok nézőt

Christopher Nolan filmje, a Tenet az első nagy hollywoodi produkció, amelyet moziban kezdtek forgalmazni a pandémia kitörése óta, premierhétvégéjén több mint 53 millió dolláros (16 milliárd forintos) jegybevételt hozott 41, az Egyesült Államokon kívüli piacon, köztük Kanadában. A Pénzcentrum megnézte, mennyien voltak kíváncsiak a régóta várt filmre: csütörtöktől vasárnapig bezárólag több mint 71 ezren látták a Tenetet, másfélszer annyian, mint ahányan a hosszúhétvégén összesen elmentek moziba.

A Filmforgalmazók Egyesületének honlapján már megtalálható, hogy mennyi volt a múlt hét csütörtöktől vasárnapig tartó időszakban a magyar mozik látogatószáma, illetve jegybevétele. Rengeteg magyar mozikedvelő várta már a sokszor elhalasztott Tenet című, legújabb Christopher Nolan-film bemutatóját. Ez látszik abból, hogy amíg az augusztusi négynapos hosszúhétvégén mindössze 46372 nézőt fogadtak a mozik, augusztus 27-30-ig 95094-et, vagyis több, mint a dupláját.

A hétvégi időszakban csak a Tenetre 71213 néző volt kíváncsi, másfélszer annyi, mint a hosszú hétvégén együttesen az összes filmre.

A jegybevételeket tekintve a múlt hétvégi időszakban az összbevételnek (153 520 104 forint) a 77 százalékát a Tenet bevételei adták, több mint 117,8 millió forintot. Amikor a Pénzcentrum még júliusban megszavaztatta olvasóival, mi tartja vissza őket a mozizástól, akkor az derült ki, a válaszadók 28 százaléka olyan új filmekre vár, amit érdemes megnézni moziban, 5 százalékuk pedig kifejezetten a Tenet-re. Most valóban úgy tűnik, hogy Nolan filmje meghozta a magyarok kedvét a mozizáshoz.

Azt, hogy megéri-e megnézni, ezek a számok nem árulják el, csak annyit, hogy elég nagy érdeklődés övezte már a premier hetében is. A TOP10-ben múlt héten benne volt még a Scooby, a Pesti balhé, a BTS Bring the Soul - The Movie, az Amíg a lagzi el nem választ, a #kövessbe, az Állati jó kekszek, a Staten Island királya, a 10 nap anyu nélkül és a Made In Italy. Viszont ez a kilenc film együttesen hozta csak a Tenet bevételeinek a negyedét.

Más országokban is nagy volt az érdeklődés



A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a 200 millió dollárból (60 milliárd forintból) forgatott kémfilmre Nagy-Britanniában 7,1 millió dollárért (2,1 milliárd forintért), Franciaországban 5,7 millió dollárért (1,7 milliárd forintért), Németországban pedig 4,2 millió dollárért (1,3 milliárd forintért) váltottak jegyet a nézők az első hétvégén.

A filmet gyártó Warner Bros. annyit közölt, hogy 32 európai, közel-keleti és afrikai régióban a hétvégén összesen 37 millió dolláros (11 milliárd forintos) jegyeladást jegyeztek, a pandémia miatti korlátozások dacára. Az Egyesült Államokban szeptember 3-tól kezdik a film mozis forgalmazását, de az ország két legnagyobb mozis piacán, Los Angelesben és New Yorkban nem vetítik, mert a járvány miatt még nem nyithattak ki a nagy moziláncok.

Nolan ragaszkodott a mozis forgalmazáshoz, és inkább elhalasztotta a Tenet bemutatóját, amit eredetileg július közepére tűztek ki.

Toby Emmerich, a Warner Bros. főnöke rendkívül elégedetten fogadta a nemzetközi premierhétvége eredményeit. A sztárszereposztással, John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine és Kenneth Branagh közreműködésével forgatott filmet Kínában szeptember 4-től láthatja a közönség.

