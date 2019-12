Ennyire kevés zöldséget esznek a magyarok karácsonykor: húst eszünk hússal

A karácsonyi fogások a legtöbb családban leginkább a különböző húsokból és süteményekből állnak, ez azonban sajnos nem csak az ünnepi időszakra jellemző. A Bonduelle országos reprezentatív kutatásából kiderül, hogy a magyarok mindössze 37%-a fogyaszt naponta friss zöldséget, étkezéseink nagy részét a fehérlisztből készült pékáruk, húsok és húskészítmények, valamint tejtermékek teszik ki.

A Bonduelle kutatása szerint a hazai lakosság több mint 60%-a csak hetente vagy annál is kevesebbszer fogyaszt friss zöldséget, a vitaminbombák helyett sokkal inkább a pékárukat, húskészítményeket és tejtermékeket kedveljük. Ennek egyik oka, hogy a válaszadók 60%-a a tízórait, szintén 60%-a pedig az uzsonnát hagyja ki a napi étkezésekből, amelyek pedig pont arra adnának lehetőséget, hogy zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. Ehelyett ráadásul sokszor inkább nassolunk:

a megkérdezettek közel negyede fogyaszt minden nap édességet vagy chipset.

A zöldségek tehát nem élveznek prioritást étrendünk összeállításakor, az egészséges finomságokra azonban a bevásárlásnál sem fordítunk nagy figyelmet. A hazai zöldségvásárlásra leginkább a kényelem jellemző: a válaszadók közel fele ott vesz zöldséget, ahol a többi élelmiszert is beszerzi, a zöldségek miatt nem fordít plusz energiát arra, hogy zöldségesnél vagy a piacon válogasson. Ennek értelmében a friss, konzerv vagy fagyasztott vitaminforrásokat elsősorban kisebb üzletekben, diszkontokban vagy hipermarketekben vesszük meg.

A Bonduelle kutatásának eredményeiből kiderül, hogy a zöldségeket legtöbben főzve, sütve, párolva vagy savanyúságként visszük be a szervezetünkbe, a nyersen bevitt vitaminforrások nagy része csupán a például szendvics mellé elfogyasztott paprika-paradicsom-uborka hármasból áll. A főtt zöldségek közül is leginkább a leveszöldségek, a krumpli és a rengeteg ételhez használt hagyma a népszerű, a sokszor elfeledett, rengeteg vitamint és rostot tartalmazó hüvelyesekből alig eszünk: a válaszadók kicsit több mint 40%-a fogyaszt belőlük valamilyen gyakorisággal.

Jó hír, hogy a válaszadók fele kedvenc zöldségeit szezonon kívül is megveszi konzerv vagy fagyasztott formában, így ők a változatos vitaminbevitelt a téli időszakban is biztosítják. A karácsonyi időszakban is fontos lenne odafigyelnünk arra, hogy a nehéz, zsíros fogások mellett egészséges, vitaminban gazdag ételeket is fogyasszunk. Ha a szezonális zöldségek nem elég változatosak, nyugodtan keressük meg kedvenc zöldségeinket konzerv vagy fagyasztott formában, és csempésszük bele őket az ünnepi ételekbe is!

Címlapkép: Getty Images