Ennyi volt: a németek a WC-papírt, a hollandok a sört kezdték el felvásárolni?

Az első hullám nagyjából hasonló időzítéssel csapott le a különböző országokra, a második hullám viszont mindenhol másként alakul. Németországban egyre aggasztóbb az esetszámok emelkedése, és Hollandiában is ismét korlátozásokat vezettek be, hogy akadályozzák a vírus terjedését. A lakosság lelki nyugalma, önfegyelme pedig eddig tartott: újra kezdődik a pánikvásárlás, a roham a WC-papírért, élelmiszerekért és alkoholért.



Az RKI pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 7334 fertőződést regisztráltak Németországban. Ez a legnagyobb napi esetszám az új típusú koronavírus németországi megjelenése óta, és csaknem 700 esettel több az előző rekordnál, a csütörtöki 6638-nál. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek egy nap alatt 24-gyel nőtt, 9734-re - írta az MTI.

Ráadásul a vírus reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga is emelkedett. Mit jelent ez? Azt hogy csütörtökön még 100 fertőzött 120 egészséges embernek adta át a fertőzést, pénteken már 100 fertőzött 122-nek tudja átadni. Vagyis a vírus terjedési üteme felgyorsult.

Hollandiában részleges lezárások léptek életbe szerdán: a vendéglátóegységeket egy hónapra bezárják és az arcmaszk viselése beltéri helyeken kötelezővé vált. Mark Rutte holland kormányfő önfegyelemre és a szabálykövetésre szólította fel továbbá a lakosságot, és arra kért mindenkit, hogy ne vitassák az előírások szükségszerűségét.

A holland közegészségügyi hatóság statisztikái szerint vasárnaptól kedd estéig 20 611 új fertőzöttet regisztráltak, míg a kórházban ápoltak száma szeptember eleje óta megtízszereződött. A 17,5 millió lakosú országban mintegy 189 ezren kapták el eddig a vírust, és hivatalos adatok szerint 6630-an haltak bele a Covid-19 betegségbe.

A stressz kihozza az emberekből a boltkórost

Az, hogy a koronavírusos megbetegedések száma Németországban ismét emelkedni kezdtek, rögtön meglátszott a WC-papír eladási számokon. Az újonnan bevezetett korlátozásokkal kapcsolatos aggodalmak országszerte megnövelték bizonyos termékek iránti keresletet - írja a The Local. Üres polcokkal viszont még nem annyira lehet találkozni. A lapnak nyilatkozó boltok azt állítják, most sokkal felkészültebbek, mint tavasszal.

Az év elején tapasztalt események után minden eddiginél nagyobb figyelemmel kísérjük a kereslet változását annak biztosítása érdekében, hogy semmilyen termékből ne fogyjunk ki

- mondta el a németországi Aldi Süd szóvivője. A német Lidl szintén megerősítette, hogy felkészültek: ha nő a kereslet, képesek lesznek gyorsan reagálni és elegendő készletet biztosítani a vásárlóknak.

A holland Jumbo szupermarket viszont már most korlátozásokat vezetett be annak kapcsán, hogy mekkora mennyiséget vásárolhat egy vevő a boltban - írja a ZwolleNu. Ez is utal arra, hogy így próbálják kezelni a megnövekedett keresletet. Az üzletekben érvényes továbbá a legújabb szabály is: este 8 után nem adnak ki szeszes italt, ugyanis a hollandok vásárlásaiban egyre nagyobb súllyal szerepelnek az alkoholos italok. Főként a sör.

Október 14-től este 8 és reggel 7 között a boltok nem adhatnak el alkoholtartalmú italt. Az egyik holland párt, az ANPV szerint ezzel a szabályozással fel lehet lépni a nagyszámú házibulizás ellen. Viszont például a holland SPAR nem tapasztalt nagyobb keresletnövekedést az alkoholok iránt, mint eddig.

A magyarokat se kell félteni...



... ha spájzolásról van szó. Egyelőre még senki sem rohanta meg az üzleteket fejvesztve, viszont az esetszámok is itthon is emelkednek - a mai nap rekordot döntött az újonnan diagnosztizáltak napi száma. Orbán Viktor éppen a német helyzetet is felhozva azt javasolta a magyaroknak a minap, ne tervezzenek télen síutakat.

Arra lehet számítani, ha ilyen ütemben nőnek az esetszámok, hogy valamilyen korlátozást fognak bevezetni - hiszen hetek óta hangsúlyozzák különböző fórumokon, főként sokat Müller Cecília beszélt erről: a jelenlegi szabályozások betartásával elkerülhetőek a szigorítások. Viszont ebből az is következik, hogy ha nőnek az esetszámok, akkor szükség lesz rájuk.

A Pénzcentrum összegyűjtötte, mi mindent érdemes otthon tartani a második hullámban. Ezeket most még nyugodtan be lehet szerezni, nem fogják elkapkodni előlünk. Másrészt viszont érdemes alaposan átgondolni, hogy az első hullám alatt felhalmozott tartalékoknak mi lett a sorsa: mit használtunk fel, és mi végezte a kukában.

Címlapkép: Getty Images