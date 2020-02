Ennyi az annyi: ezt minden magyar kőkeményen megérzi a tárcáján

2019-ben 270 milliárd, 2017-19 között összesen 578 milliárd forintodba került az élelmiszerboltban a drágulás. Sertéspestis, madárinfluenza, klímaváltozás, aszály: tolták fel a mezőgazdasági alapanyagok árát, ami a boltig gurult, a pultos árcímkéken is vastag nyomot hagyva.

A vásárlónak mindig minden nagyon drága, akármilyen sok vagy éppen kevesebb a pénze. De hát mostanság nagyon nekilódultak az árak, különösen az élelmiszerboltban. És a drágulás drága mulatság. Az okokat persze mindig másban kell keresni, van is hol. Az élelmiszerárak 2017-ben indultak felfelé az éves átlagot nézve, bár kisebb-nagyobb hullámzások egy-egy termék esetében korábban is voltak - írja elemzésében a blokkk.com.

A drágulás ára

Az elmúlt három esztendőben az élelmiszerboltokban a költekezésed értéke, másik oldalról a bevétel, az az összeg, ami a nyugtákon volt, 24 százalékkal emelkedett 2019-ig három esztendő alatt, 2016-hoz képest. Volumenben - mennyiségben, kilóban, literben, darabban - ez viszont már csak 10-11 százalékos növekedést jelentett. A különbség a drágulás mértéke, ami három esztendő alatt együtt számolva 12,5 százaélk volt. Ez persze csak az átlag - jegyzi meg az elemzés. És ebből az kerekedik ki, hogy a háziasszonyok kiadásának vagy megfordítva az élelmiszerboltosok bevételének több mint felét megette az infláció.

Némi statisztikai módszertan. Azért az élelmiszerboltokban zömében élelmiszert vásárolunk, de persze van ott más is. Fordítva közelítve, étekféleségeket más boltokban is lehet venni, így azért összességében hű képet adhat a boltos forgalom változása. És úgy tűnik, 2020-ban sem lesz jobb a helyzet. És a koronavírusnak is lesz hatása az élelmiszerárakra, bár most elsősorban a kínai sertéspestis miatt van húshiány, és brutális drágulás a nemzetközi piacokon de ki tudja, mi következik még.

Az árhullám az jött

A mezőgazdasági termelői árak korábban 2010-12 között vetettek nagyobb hullámot, az átlagot tekintve 15-20 százalék közötti emelkedéssel. Ezt követően egyes termékcsoportokban voltak ugyan megugrások egy-egy esztendőben, de 2016 végéig összességében nem csúszott 100 százalék fölé a magyar ármutató.

2017-ben azonban felfelé indult az mezőgazdasági árszint. Például a gyümölcsfélék ára 20 százalékkal emelkedett 2017-ben, vagy a zöldségfélék ára 16 százalékkal nőtt 2018-ban. És ezekben az ármozgásokban a nemzetközi piacok árai diktálták a tempót, de a drágább forint is tett rá egy lapáttal az import alapanyagok vagy egyes távolabbról hozott étekféleségek árára.

2019-ben például a burgonya mezőgazdasági átadási ára 35 százalékkal, a zöldségféléké 14 százalékkal nőtt. Az élő állatok áremelkedése is megközelítette a 10 százalékot. Az élelmiszeriparnak sincs sok választási lehetősége, kullogott a mezőgazdasági árak után. És a boltos sem hagyhatta a füle mögött a ceruzáját, hiszen emelkedtek a beszerzési árai:

