Elszabadult a spájzolási láz: volt, aki egy havi fizetésért vásárolt

A pánikszerű spájzolás miatt kezdenek komolyabb ellátási nehézségek kialakulni. Jellemzően nem tapasztalható probléma a kisebb, házhoz nem szállító közértekben.

A pánikszerű spájzolás miatt kezdenek komolyabb ellátási nehézségek kialakulni: nagy raktárkészlettel rendelkező multiknál inkább a munkaerő hiánya okoz gondot, mintsem a kevés készlet - írja a hvg.hu. Jellemzően nem tapasztalható probléma a kisebb, házhoz nem szállító közértekben, mivel a lakosság a nagy boltokat rohanja meg nagybevásárlás céljából.

Komoly nehézségekről számolt be viszont a hvg.hu-nak Balogh Zsanett, a Debrecenben és környékén működő, csak házhoz szállítást végző Debrecen Deliveri tulajdonosa. A rendelések száma március 12-én, csütörtökön hirtelen nőtt meg - vagyis egy nappal azután, hogy a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet. A hétvége folyamán már olyan készlethiánnyal szembesültek, ami még soha nem fordult elő a cég 4 éves története során. A tulajdonos szerint a kilátások sem túl fényesek, utánpótlás alapvető élelmiszerekből előreláthatólag 2-3 hét csúszással fog érkezni, de például tisztítószerekből több gyártó is közölte velük, hogy ne is várjanak a közeljövőben utánpótlást. Nemcsak a leadott rendelések számában tapasztaltak nagymértékű növekedést, de a méretükben is.

Akik korábban is tőlünk rendeltek 5-15 ezer forint értékben, azok most 2-3 naponta 50-60 ezer forint értékű kosarat állítanak össze

- mondja Balogh Zsanett.