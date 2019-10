Elképesztő: 100 forintból csak 27 marad a magyar boltosoknál

Fizetsz egy százast a boltban, de abból bizony csak 27 forint a boltosé, amiből fizetheti a költségeit, van neki bőven, például a bért, vagy a villanyszámláját a boltnak. A többi 73 forint az másé: a beszállítóké. És ez az arány alig változott az elmúlt években, a friss statisztika szerint 2018-ban sem.

A boltos csak a végállomás, amikor a vásárló a boltban vásárol és fizet. Előtte vannak mások is a sorban, akik részesei a polcra pakolt portékák beszállításának, a termelésnek, így a nagykereskedő, aki boltosokat szolgál ki, előtte a gyártó, a feldolgozó, vagy éppen a mezőgazdasági termelő. És ők is tartják a markukat, hiszen a boltban hagyott pénz egy része őket illeti. A nagyobb része - írja a Blokkk.com szakportál.

A boltos szedi a pénzt a vásárlótól, de amit fizetünk és a boltos becsúsztatja a pénztárba, azon osztoznia kell. Természetesen a boltosnak szállító gyártó, amikor megkapja a pénzét a boltostól, ő is osztogat tovább, hiszen vett gépet és alapanyagot is például, vagy ha nem ő szállít, hanem megbíz egy fuvaros céget, akkor azt is ki kell fizetnie. A boltos is vásárolja a polcra kirakott portékát és ez a legnagyobb tétele a költségeinek. De ő fizeti a költségvetésnek a maradék áfát is a végén.

Marad, ami marad

A kereskedő saját pénze végül az árrés, ami az eladási ár és a beszerzési ár különbsége, és az eladási árban már nincs benne az áfa. Marad, ami marad, és a statisztika ezt is méri, a kibocsátás néven. Az elmúlt években nőtt a boltos világ árbevétele, így ezzel együtt az árrés összege is. Közben egyes élelmiszerek áfája 27-ről 5 százalékra csökkent, ezért is van eltérés az árrés és az áfával együtt számolt árbevétel növekedési ütemében. De nincs a statisztikában a bolti kiskereskedelemről áfa nélkül számított adat, így marad a nyugta értéke, amiben természetesen ott az áfa.

A Blokkk.com összegzéséből kiderül, hogy tavaly átlagosan 27,2 százalékos volt a boltok árrése Magyarországon, a bérek pedig ennek az összegnek a 33,2 százalékát vitték el.

Mindebből az kerekedik ki, hogy a boltosok teljes árbevételéből a saját költségeikre fordítható árrés, a kibocsátásuk a nagyságrendjét tekintve nem változott az elmúlt esztendőkben. A boltos kereskedő saját költségei közül - az árubeszerzést nem számolva - a legnagyobb költség a bér. Ez 25 százalékkal emelkedett az elmúlt négy esztendőben.

És azért a boltosok saját költségei között vannak más nagyobb tételek is, például a fejlesztések, felújítások is.