Élesedett az új rendszer: így kaphatsz ingyen 2,5 milliós támogatást az államtól

Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára ismertette szerdai tájékoztatóján az elektromos autók új támogatási programjának részleteit. Ennek lényege, hogy az új támogatási rendszer sávos lesz: 11 millió forintos autóbeszerzési ár alatt akár 2,5 millió forintos támogatás is járhat, a 11 és 15 millió forintos vételár között 0,5 millió forintos támogatást kaphatnak a vásárlók, 15 millió forint felett pedig nincs támogatás. Új eleme a programnak a mikromobilitás erősítése (futárcégeknek elektromos robogók beszerzésének támogatatása) és a taxisok is nagyobb támogatást kaphatnak, akár a teljes vételár 55%-át is megkaphatják. Az új pályázat ma jelenik meg és a továbbiakban is az IFKA lesz a lebonyolító. Arról is beszélt az államtitkár, hogy a zöld rendszám szabályozásának felülvizsgálata előrehaladott állapotban van, a kormányelőterjesztés készül ezzel kapcsolatban.

Ma jelenik meg az új pályázat

Az államtitkár azzal kezdte tájékoztatóját, hogy az ITM a mai napon meghirdeti a megfizethető árú elektromos autó és segédmotoros kerékpár pályázati kiírását. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor és Palkovics László ismertette korábban a klímavédelmi terveket, ennek a keretében valósul meg a mostani program.

A mai bejelentés bizonyítéka annak, hogy a kormány hiteles klímapolitikát folytat - mondta.

Húzóágazat a magyar járműipar a gazdaságban. Nem titkolt célunk, hogy a gazdaság újraindítása környezettudatos és zöld módon valósuljon meg a lehetőségekhez képest - magyarázta. 18 ezer zöld rendszámos autó futott az utakon az első negyedévében - ismertette. 2022-től a városi közlekedésben csak elektromos buszokat lehet üzembe helyezni, erre 36 milliárd forintot fordít a kormány.

Emlékeztetett arra, hogy idén februárban zárult le a forrás kimerülése miatt az előző pályázat.

Ezek a részletek

A várhatóan ma megjelenő új pályázat fontosabb pontjai:

Szélesebb kör számára biztosít elérhetőséget az új pályázat.

Jelentősen növekszik a támogatás mértéke bizonyos kategóriákban.

Tisztán elektromos motorkerékpárok és robogók vásárlását is támogatja a kormány.

A taxi használatú járművek magasabb támogatást kapnak mint korábban.

Egyszerűsödik az adminisztráció és gyorsítanak az elbírálás és kifizetés időszakán.

A vissza nem térítendő támogatás összege a 11 millió forintos beszerzési ár alatt: elérheti a 2,5 millió forintot. Az eddigi 1,5 millió forinttal szemben.

11-15 millió forintos áru autók esetén pedig 0,5 millió forint a támogatás mértéke.

15 millió forint felett tehát nincs egyáltalán támogatás.

A személyszállítás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjárművek esetében a beszerzési ársáv 1 és 15 millió forint lehet és itt a támogatási arány akár 55% is lehet.

Az államtitkár szerint pizzafutár komponense is lesz a pályázatnak. Ennek keretében az elektromos robogóknál a pályázat csak nem természetes személyek számára érhető el. 100 ezer és 1 millió forint közötti vételárú járműveknél a támogatás mértéke elérheti az 55%-ot. Később egy válaszában kifejtette, hogy a hobbi használatra vásárolt elektromos robogók támogatását nem tartotta volna a minisztérium hatékonynak.

Újdonság, hogy a pályázat benyújtását követően saját felelősségre az elektromos jármű megrendelhető, azonban a jármű továbbra sem vehető át a támogatói okirat nélkül. Ez egy lényeges változás a rendszerben Kaderják Péter ismertetése szerint.

A dokumentumokat ügyfélkapus és cégkapus azonosítást követően lehet csak benyújtani, elektronikus formában.

A pályázat 2020. június 15. reggel 8 órakor nyílik meg és 2022 június 1. éjfélig fut vagy az összeg kimerüléséig.

A pályázati keret 5 milliárd forint. A taxi alprogram 2 milliárd forintot tehet ki legfeljebb. Később kérdésre válaszolva úgy pontosított, hogy ha ez az összeg nem lesz kihasználva, akkor a fennmaradó összeg várhatóan átcsoportosítható a többi pályázó számára. Ez a taxis kiemelt pályázói kör nem lépheti túl a maximális 2 milliárd forintos keretet.

Továbbra is az IFKA-n keresztül bonyolítja a kormány a programot.

1000 új magáncélú e-autó vásárlását támogatják ezzel

Úgy becsülte az itm, hogy a taxis keretből 240 jármű beszerzése valósulhat meg, a fennmaradó részből pedig 1000 körüli új beszerzést támogatnak, amiben benne vannak a gépjárművek és a motorok. Emlékeztetett arra, hogy a korábbi e-autó támogatási program keretében körülbelül 1050 autó vásárlását támogatta az állam.

Megerősítette: 15 millió forint felett nem lesz egyáltalán támogatás. A szigorú támogatási plafonokkal az volt a cél, hogy a megfizethetőbb árú elektromos autók felé tereljük a keresletet és az alacsonyabb árkategóriában erősödjön a verseny - fogalmazott egy kérdésre válaszolva Kaderják Péter.

A pályázati forrás a zöld gazdaság finanszírozási rendszerből jön, a szénd-dioxid kvótabevételekből érkezik - fejtette ki.

Arra a kérdésre, hogy az új értékesítési és támogatási számok hogyan csengenek össze a korábban kitűzött, elektromos autó számokra vonatkozó tervekkel, Kaderják Péter kifejtette: ezek tervek voltak, amiket az élet felülírhat. Sok tényező miatt térhet el a tényleges szám a tervtől - mondta, majd elismerte, hogy összességében az elektromos autók értékesítési száma a terv alatt van.

Inkább a tendenciát tartom nagyon biztatónak. A tiszta elektromos meghajtású gépjárművek értékesítésének növekedése látványos volt az elmúlt időszakban Magyarországon és Európában is - hangsúlyozta a kérdés kapcsán az ITM államtitkára.

Arról is beszélt az államtitkár, hogy az akcióterv másik része a zöld rendszám szabályozásának átalakítása, amelyen jelenleg is dolgozik a minisztérium. A kormányelőterjesztés ezzel kapcsolatban már előrehaladott állapotban van, ennek eleme a zöld rendszám ügye, többek között az elektromos motorkerékpárok esetében is - fejtette ki egy másik kérdésre az államtitkár. Reményeink szerint egy következő lépésben rendeződik ez - tette hozzá.

