Elárulta Nagy Feró: erre költi a Kossuth-díjért járó milliókat

2021-ben Nagy Feró is megkapta a Kossuth-díjat: a Beatrice frontembere az elismerés mellé majdnem 20 millió forintos pénzjutalmat is kap. A zenész elárulta: az összeget unikáira tervezi elkölteni.

Marcius 15-én jelentették be, hogy 2021-ben többek között Nagy Feró is megkapja a Kossuth-díjat. Az elismeréssel pénzjutalom is jár, méghozzá nem is kevés: a díjjal járó jutalom összege 2013 óta a bérből és fizetésből élők előző évi (a Központi Statisztikai Hivatal által számított), országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa, ötvenezer, illetve százezer forintra való felkerekítéssel.

Számításaink szerint ez 19,3 millió forintos jutalmat jelent.

A Bors meg is kérdezte a Beatrice-frontembert, mire fordítja majd a pénzt:

Remélem, még ebben az évben megszületik a negyedik unokám, úgy érzem, ez a díj nekik is szól, főleg az anyagi részére gondolok, amit szeretnék majd rájuk költeni

- mondta Nagy Feró, aki nemsokára köszönőlevelet ír majd kollégáinak és barátainak, akik hozzásegítették a Kossuth-díjhoz.

