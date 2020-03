Elárulta az Alföldi Tej ügyvezetője, kell-e tartani tejhiánytól az országban

Folyamatosan, a hét minden napján 24 órában zajlik a termelés az Alföldi Tej Kft. székesfehérvári és debreceni üzemeiben. A vállalat valamennyi gépe üzemel és minden termék - friss és tartós tej, trappista sajt, vaj, túró, tejföl, joghurt, tejszín - kiszállítása folyamatos a kereskedelmi partnerek felé - tudta meg a Pénzcentrum.

Felhívták a figyelmet, hogy a vállalat megalakulása óta csak magyarországi tejtermelőktől származó tejet dolgoz fel, az alapanyagellátás jelenleg is folyamatosan biztosított, rendelkezésre áll a gyártáshoz szükséges magyar tej és megoldott a tejtermelőktől a beszállítás. A vállalat a korábbiakhoz hasonlóan a magyar lakosság ellátását tartja prioritásnak, ezért 100%-ban csak a magyar piacra termel.

Az elmúlt napokban a karácsonyi forgalmat mintegy kétszeresen meghaladó keresletnövekedést tapasztaltunk, de van olyan termék, ami iránt hétszer nagyobb az igény. Szeretném megköszönni dolgozóinknak, akik túlórában is végzik a munkájukat, hogy a magyar lakosság tejtermékkel történő ellátását biztosítsák, illetve a gépjárművezetőknek és fuvarozóknak, akik a fizikai kapacitásuk maximumán biztosítják az alapanyagok be- és a késztermékek kiszállítását. Az Országos Kereskedelmi Szövetség ajánlásával összhangban az Alföldi Tej is azt javasolja a lakosságnak, hogy ne halmozzon fel jelentős készleteket a tejtermékekből, hiszen a magyar tej alapanyagként továbbra is rendelkezésre áll és folyamatos a gyártásunk

- mondta Rózsás Mónika, az Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója.

