Elárulta a Tesco: ennyit várnak majd a vásárlók, mire bejutnak a boltba, ha jön a létszámkorlát

Régiós szintű struktúraváltáson, átszervezésen mentek át az elmúlt időszakban a Tesco üzletei. Ennek hatásairól, az esetleges kivonulási tervekről, az új járványügyi intézkedések bevezetéséről most Pálinkás Zsolt vezérigazgató nyilatkozott.

A kiskereskedelem is egyre inkább a perszonalizáció irányába megy, egyéni igényekre kell egyedi válaszokat adnunk. Az a kérdés, hogy ez mikor és hogyan válik gazdaságossá. A Tescón belüli átszervezés is ezt a folyamatot segíti, (...) lehetőséget nyit a helyi piacokon a lokális megoldásoknak, nagyobb önállóságot kínál a cégcsoporton belül az áruházak üzemeltetetésében, de ugyanúgy a beszerzésben és a marketingben is - mondta a Világgazdaságnak adott interjúban Pálinkás Zsolt. Az Tesco Magyarországról történő kivonulásával kapcsolatban azt mondta, a mostani struktúra­váltás éppen hogy erősíti, nem pedig gyengíti a hazai tagvállalatot, a bolthálózat bővítésében azonban nem gondolkodnak.

A kormány törekvéseire reagálva, amelyek a külföldi tulajdonú üzletek kiszorítását célozzák a kiskereskedelemben, a vezérigazgató elmondta, hogy véleménye szerint Lázár János és Nagy István a hazai önellátás szemszögéből közelítette meg a kérdést. "Egyetértünk abban, hogy mennyire fontos az ellátási lánc stabilitása és a kiskereskedelem minél nagyobb arányú összekapcsolása a hazai élelmiszergyártással és agráriummal" - mondta el.

A holland, francia vagy brit példa azt mutatja, hogy a kiskereskedőkkel együttműködve teljes integráció valósítható meg. Csak a távolságon és a technológiai felkészültségen múlik, hogy ki tudjuk-e szolgálni világszínvonalon a környező vagy akár a távolabbi országokat, márpedig Magyarország a lehető legjobb helyen van

- magyarázta Pálinkás Zsolt, aki arra is reagált, hogyan tervezik a boltokban a vásárlók számának négyzetméter-alapú korlátozását: "Megvannak az eszközeink, ahol indokolt volt, eddig is maximáltuk a vásárlók számát." Ang­liában már tavaly nyár, Szlovákiában pedig ősz óta van létszámkorlát a külföldi Tesco üzeletekben és működik a vezérigazgató szerint.

A nagy alapterületű áruházakban aligha okoz fennakadást a limit, de a kisebbeknél sem feltétlenül. Hat-nyolc percnél többet soha senki nem várt arra, hogy bejusson a boltba, az esetek többségében pedig nincs sor

- mondta el.

Címlapkép: Getty Images