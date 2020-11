Egyre többen használnak mobiltárcát: ez az előnye a bankártyával szemben

Az európaiak fizetési szokásai hatalmas átalakuláson mennek keresztül. A vásárlók egyértelműen az érintésmentes fizetést részesítik előnyben, a Visa tapasztalatai szerint jelenleg a személyes fizetések 80 százaléka érintés nélkül történik Európában. A fizetési szokásokban történő elmozdulás már a globális járvány előtt látható volt, de kétség nem férhet hozzá, hogy ez a trend felgyorsult, amióta az életünk drámaian átalakult az év elejétől kezdve.

Ezen belül egy másik változás is megfigyelhető: egyre többen fizetnek mobiltelefonnal. Egyes országokban már jelenleg is a mobilfizetések túlsúlyát tapasztaljuk. A Visa hat európai országban folytatott kutatása szerint átlagosan a fogyasztók 34%-a használ mobiltárcát - de Norvégiában ez a szám eléri a 84%-ot.

Egy friss kutatás választ ad arra is, hogy a fogyasztók miért a mobilfizetést részesítik előnyben. A mobiltárca használói fő okként a kényelmet jelölték meg. Ez talán nem meglepő, ha azt vesszük, hogy a mobil érintésmentesen, a fizikai kártya nélkül teszi lehetővé a fizetést.

A kutatás arra is rámutatott, hogy sokan ma még nincsenek tisztában a mobilfizetés minden előnyével. A mobiltárcát eddig még nem használók közel háromnegyede (72%) nem tudta, hogy mobillal az internetes applikációkban történő vásárlások során is lehet fizetni, ami megkíméli a kártyabirtokosokat a kártyájuk előkeresésétől és az adatok begépelésétől. Ezen ismeretek terjedésével a mobilfizetések számának további növekedésére lehet számítani a jövőben is.

Címlapkép: Getty Images