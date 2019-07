Egyre több magyar szavaz a kényelemre: bődületesen sokan fizetnek már így

A 2018. évet is meghaladóan nőtt 2019. első felében a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer forgalma, míg 2017. évhez viszonyítva 2018-ban közel 20 százalékkal emelkedett az országosan egységes mobilfizetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetéssel végződő tranzakciók száma, addig 2019. első félévében már közel 25 százalékkal nőtt a forgalmi érték. Az idei év júliusáig már közel 2,6 millió felhasználó vette igénybe a rendszert.

Miközben a készpénzforgalom a bankkártyás tranzakciók számának növekedése ellenére csak mérsékelten csökken, addig a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren (NMFR) megvalósult ügyletek száma a vártnál jelentősebb mértékben nőtt az elmúlt időszakban. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által üzemeltetett rendszeren keresztül 2018-ban több mint 33,3 millió mobilfizetési tranzakció valósult meg, amely jelentősen meghaladja az előző időszakban elért 28,4 millió ügyletet. Az idei év feléig az NMFR-en keresztül 19 milliót meghaladó fizetéssel záruló tranzakció valósult meg.

Az 5 éves Nemzeti Mobilfizetési Rendszer, bevezetésétől számítva - 2014. július 1. - 2019. július 1. időszak alatt - több mint 133 millió tranzakciót bonyolított.

Azt tapasztaljuk, hogy a hazai készpénzkímélő fizetési megoldások száma csak akkor fog drasztikusan növekedni, ha innovatív a lakosság széles körét érdeklő korszerű szolgáltatásokat, termékeket fejlesztünk hozzájuk. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. öt éve kezdte meg azt a tevékenységét, amely Európában egyedülálló módon országosan egységes módon szolgálja ki a mobilparkolást használókat. Amikor 2014. július 1-vel bevezettük a Nemzeti Mobilfizetési Rendszert, már eltökélt célunk volt, hogy a mobilparkolás és az autópálya-matrica mellett olyan szolgáltatásokat is kialakítsunk, amelyet a rendszerünk képes kezelni, amivel a mobilfizetési tranzakciók számát növelni tudjuk. A két hagyományos szolgáltatásunk után 2017-ben a magánparkolók számára is nyitottá tettük az országosan egységes rendszert

- mondta el Veres Mihály a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója. A szakember emellett beszámolt arról is, hogy "a tavalyi évben indítottuk el pilot jelleggel a mobilfizetéssel elérhető belépőjegy terméket, amit idén több állatkertre és vadasparkra implementáltunk, illetve bevezettük az NMFR-hez kapcsolódó közlekedési mobiljegy megoldást is. A Budapesti Közlekedési Központ 100E repülőtéri járatán pilot jelleggel 2019. június 3-tól működik a közlekedési mobiljegy megoldásunk, míg a Fővárosi Állat- és Növénykertet a mobilfizetéssel megváltható belépőjeggyel 2019. július eleje óta lehet sorban állás nélkül látogatni.

Mind a közlekedési mobiljegy, mind a belépőjegy (állatkerti, vadasparki) digitalizált termékünket már úgy vezettük be, hogy azok mentesüljenek a kényelmidíjaktól, azaz a felhasználóknak ne legyen semmilyen többlet költsége a mobilfizetéssel megváltható szolgáltatás igénybevétel során is. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. az elkövetkező hónapokban jelentős erőfeszítéseket folytat annak érdekében, hogy a Fővárosban jól működő közlekedési mobiljegy megoldást más nagyvárosi közösségi közlekedési rendszerbe is beillessze, illetve olyan nagyforgalmat bonyolító kulturális események belépőjegyét digitalizálja, ahol a lakosság kényelmét növelni lehet."

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 2014. július 1. - 2019. július 1. (5 éves) üzemi statisztikai adatai: