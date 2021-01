Egyedül a szerencsében bíznak már ezek a magyarok: rengeteg pénzt kockáztatnak

Csak az ötös lottó révén az elmúlt öt évben 6461 játékos lett milliomos, 11 pedig milliárdos. Tavaly 1140-en örülhettek egymillió forintnál nagyobb összegnek, hárman pedig milliárdos nyereménnyel gazdagodtak.

A végleges 2020-as bevételi adatok még nem ismertek, de az látható, hogy a számsorsjátékok összforgalmi aránya - a sportfogadási és a sorsjegyüzletág megerősödésével összefüggésben - 2014 és 2019 között mérséklődött. Az ötös lottó részaránya a számsorsjátékok értékesítéséből 39 százalékot, a társaság teljes árbevételéből pedig 9,5 százalékot tett ki 2019-ben, ez a vizsgált időszakban 7,3, illetve 7,2 százalékpontos csökkenés. Eközben az üzletág súlya az összforgalomban 36,1-ről 24,3 százalékra apadt - közölte a Világgazdasággal a Szerencsejáték Zrt.

Az ötös lottó esetében átlagosan 3 millió alapjátékot adnak fel egy héten. Ahogy azonban nő a várható főnyeremény, úgy emelkedik a szelvényszám, amely tavaly tavasszal, a 38 hétig tartó halmozódás időszakában hetekig 5 millió felett volt, március 9. és 15. között a 7 milliót meghaladva tetőzött.

A többség továbbra is a hagyományos lottózókat választja, de az interaktív csatornák forgalmi részaránya emelkedik, a 2015-ös 3,7 százalék után 2020-ban már 11 százalékos szinten mozgott. A játékszervező által végzett, ötös lottóval kapcsolatos kutatásban a nem minden héten játszó játékosoktól kérdezték meg, hogy mekkora összegű főnyereménynél kapcsolódnának be a játékba: a válaszadók 54 százalékának figyelmét már az 500 millió forintos jackpot is felkelti, míg 1 milliárd forintnál további 28 százalék csatlakozására lehet számítani, 2 és 3 milliárdnál plusz 8, illetve 10 százalék ez az arány.A két-három havonta legalább egyszer ötös lottóval játszók nagyjából fele hatos lottót vagy sorsjegyet is vásárol. A sportfogadáshoz történő ilyesfajta kapcsolódás kevésbé jellemző, ez az arány 15-20 százalék.

